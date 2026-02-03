Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Terminarz ZIO 2026, czyli jak wygląda program Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026? Sprawdź, kiedy startują Polacy.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Program ZIO 2026. Kiedy? Godziny
Włochy organizują igrzyska olimpijskie po raz czwarty. Wcześniej były gospodarzem zimowych w 1956 roku w... Cortinie i w 2006 w Turynie oraz letnich w 1960 w Rzymie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Igrzyska XXV Olimpiady zimowej odbędą się od 6 do 22 lutego 2026. Po nich o medale rywalizować będą paraolimpijczycy.
Terminarz ZIO 2026. Program igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo:
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
4 lutego, środa
curling
Ile polskich medali na Zimowych IO?
