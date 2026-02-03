Zmiana w roli trenera w TAURON Lidze!

Martino Volpini objął Metalkas Pałac Bydgoszcz na początku 2024 roku, a przed nadchodzącym sezonem przedłużył umowę. Teraz przygoda Włocha na stanowisku szkoleniowca ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego dobiegła końca.

"Klub Sportowy Pałac Bydgoszcz S.A. informuje, że kontrakt z trenerem Martino Volpinim został rozwiązany za porozumieniem stron. Dziękujemy trenerowi za pracę i zaangażowanie oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zespół Pałacu walczy o play-offy. Obecnie plasuje się na siódmej pozycji w tabeli TAURON Ligi z dorobkiem 18 punktów. Ostatni czas nie należał jednak do siatkarek z Bydgoszczy. Przegrały one bowiem cztery spotkania z rzędu.

Władze Metalkasu szybko znalazły zastępstwo za Volpiniego. Przed zadaniem wyprowadzenia z kryzysu drużyny stanie Dominik Żukowski.

"Jednocześnie informujemy, że obowiązki I trenera do zakończenia sezonu 2025/2026 przejmie dotychczasowy II trener Dominik Żukowski" - napisano.

Nowy szkoleniowiec Pałacu okazje do debiutu będzie miał 9 lutego. Wtedy zawodniczki z Bydgoszczy zmierzą się w meczu 13. kolejki TAURON Ligi z ŁKS-em Commercecon Łódź.

