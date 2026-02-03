Zmiana w roli trenera w TAURON Lidze!

Julian CieślakSiatkówka

Martino Volpini przestał być trenerem Metalkasu Pałacu Bydgoszcz. Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron. Obowiązki Włocha przejął Dominik Żukowski.

Siatkarki drużyny Pałac Bydgoszcz świętujące na boisku.
fot. PAP
Siatkarki zespołu Metalkas Pałac Bydgoszcz

Martino Volpini objął Metalkas Pałac Bydgoszcz na początku 2024 roku, a przed nadchodzącym sezonem przedłużył umowę. Teraz przygoda Włocha na stanowisku szkoleniowca ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego dobiegła końca.

 

"Klub Sportowy Pałac Bydgoszcz S.A. informuje, że kontrakt z trenerem Martino Volpinim został rozwiązany za porozumieniem stron. Dziękujemy trenerowi za pracę i zaangażowanie oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

 

Zespół Pałacu walczy o play-offy. Obecnie plasuje się na siódmej pozycji w tabeli TAURON Ligi z dorobkiem 18 punktów. Ostatni czas nie należał jednak do siatkarek z Bydgoszczy. Przegrały one bowiem cztery spotkania z rzędu.

 

Władze Metalkasu szybko znalazły zastępstwo za Volpiniego. Przed zadaniem wyprowadzenia z kryzysu drużyny stanie Dominik Żukowski.

 

"Jednocześnie informujemy, że obowiązki I trenera do zakończenia sezonu 2025/2026 przejmie dotychczasowy II trener Dominik Żukowski" - napisano.

 

Nowy szkoleniowiec Pałacu okazje do debiutu będzie miał 9 lutego. Wtedy zawodniczki z Bydgoszczy zmierzą się w meczu 13. kolejki TAURON Ligi z ŁKS-em Commercecon Łódź.

 

Transmisje meczów TAURON Ligi na sportowych antenach Polsatu.

DOMINIK ŻUKOWSKIMARTINO VOLPINIMETALKAS PAŁAC BYDGOSZCZPAŁAC BYDGOSZCZSIATKÓWKATAURON LIGATAURON LIGA 2025/26
