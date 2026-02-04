15 Afrykańczyków wystąpi na ZIO. Jakie kraje reprezentują?

To największa liczba sportowców z RPA w historii zimowych igrzysk - poinformował portal olympics.com. Wszyscy będą debiutantami, w tym najstarszy, 35-letni Matthew Smith.

ZOBACZ TAKŻE: "To prawdziwy szok". Dwukrotny medalista olimpijski nie wystartuje na igrzyskach

Po jednym przedstawicielu będą miały: Benin (alpejczyk Nathan Tchibozo, pierwszy sportowiec kraju na zimowych igrzyskach), Gwinea-Bissau (alpejczyk Winston Tang, także debiut kraju w imprezie tej rangi, Nigeria oraz Erytrea, a po dwóch - Madagaskar, Maroko i Kenia, która jest jedną z potęg letnich igrzysk w biegach średnich i długich.

Wzrost liczby Afrykańczyków na zimowych igrzyskach jest znaczący - w Pekinie w 2022 roku było ich tylko sześciu z pięciu krajów: Ghany, Erytrei, Nigerii, Madagaskaru i Maroka.

Dziesięciu spośród afrykańskich olimpijczyków, którzy wystartują we Włoszech, to alpejczycy, trójka biega na nartach, a są także przedstawiciele narciarstwa dowolnego i skeletonu.

Największe tradycje startu w zimowych igrzyskach mają sportowcy z Maroka, którzy po raz pierwszy pojawili się w Grenoble w 1968 roku. Obecny występ to ósme, w tym piąte z rzędu, zimowe igrzyska przedstawicieli tego kraju. Reprezentować go będzie m.in. 22-letni alpejczyk Pietro Tranchina (slalom i slalom gigant), którego ojciec jest Włochem, a matka pochodzi z Afryki.