18. klub w 12. lidze. Prawie 43-letnia siatkarka nie ma dość

Dla doświadczonej środkowej będzie to już 18. klub i 12. liga w sportowej karierze! Zawodniczka, która rozpoczynała w Crvenej zveździe Belgrad, ma w siatkarskim CV występy w Serbii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech, w Turcji, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Izraelu i na Cyprze.

"Najbardziej długowieczna z naszych siatkarek, Sladjana Erić, nie myśli jeszcze o emeryturze i zdecydowała się podpisać kontrakt z Arisem Saloniki" - czytamy w komunikacie Serbskiej Federacji Siatkarskiej.

Prawie 43-letnia Serbka ma w dorobku 7 tytułów mistrzyni Serbii, trzy Puchary i dwa Superpuchary Serbii, a także mnóstwo medali i pucharów z lig zagranicznych, by wspomnieć choćby o trzech mistrzostwach, trzech Pucharach i Superpucharze Szwajcarii, mistrzostwie, 2 Pucharach i Superpucharze Hiszpanii czy mistrzostwie i Pucharze Bośni i Hercegowiny.

Aris, nowy klub Sladjany Erić, po 16 kolejkach ma na koncie zaledwie 9 punktów i zajmuje 11. (przedostatnie) miejsce w greckiej Lidze A1.