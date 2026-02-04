Afera dopingowa zniszczyła jej karierę. Mistrzyni olimpijska ogłasza: to koniec!

"Próbuję znaleźć słowa, które oddadzą ogrom emocji, jakie noszę w sercu. Po latach poświęconych tej pięknej i pełnej pasji dyscyplinie nadszedł moment pożegnania z parkietami, na których dorastałam, walczyłam i odnosiłam swoje zwycięstwa" - oznajmiła.

"Przez całą karierę miałam zaszczyt reprezentować Brazylię w wielu rozgrywkach, nosić koszulkę narodową i dokładać swoją cegiełkę do sportu, który kocham całym sercem. Były to lata ciężkiej pracy, potu, wzruszeń, ale przede wszystkim przyjaźni, które pozostaną ze mną na całe życie. Każde zwycięstwo było efektem wspólnego wysiłku, a każda porażka - cenną lekcją" - kontynuowała.

37-latka zaznaczyła jednak, że zamierza pozostać blisko siatkówki.

"Zamykając ten rozdział mojego życia, zabieram ze sobą wspomnienia, które na zawsze pozostaną w moim sercu. Z nadzieją patrzę na nowe wyzwania i możliwości dalszego działania na rzecz sportu - choć już w innej roli. Mam nadzieję inspirować młodych sportowców i dzielić się swoim doświadczeniem oraz miłością do siatkówki" - podsumowała.

Caixeta była jedną z najbardziej utytułowanych brazylijskich siatkarek do momentu afery dopingowej. 7 lipca 2021 roku w jej organizmie wykryto zakazaną substancję. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, tuż przed półfinałowym meczem, siatkarka została w trybie natychmiastowym usunięta z drużyny i tymczasowo zawieszona w prawach zawodnika.

Ostatecznie została zawieszona na cztery lata. Jakiś czas temu Caixeta wystąpiła w amatorskim turnieju, co również było zakazane. Tym samym Światowa Komisja Antydopingowa wydłużyła zawieszenie do lipca 2027 roku.