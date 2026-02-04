Arsenal lepszy w derbach. Zagra w finale

Piłka nożna

Arsenal Londyn awansował do finału piłkarskiego Pucharu Ligi w Anglii. W rewanżowym meczu ponownie pokonał lokalnego rywala Chelsea, tym razem u siebie 1:0, a łącznie w dwumeczu 4:2. W środę Manchester City zagra z broniącym trofeum Newcastle United i ma dwubramkową zaliczkę.

Piłkarz w czerwono-białym stroju Arsenalu leży na murawie, podczas gdy inni zawodnicy w czerwonych strojach stoją w pobliżu.
fot. PAP/EPA
Piłkarze Arsenalu w akcji po zwycięstwie nad Chelsea w Pucharze Ligi

"Kanonierzy" przystąpili do derbowej rywalizacji w korzystnej sytuacji, bowiem 14 stycznia wygrali na Stamford Bridge 3:2.

 

We wtorkowym rewanżu długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ale w doliczonym czasie (90+7.) zwycięstwo gospodarzom zapewnił po kontrataku Niemiec Kai Havertz, były piłkarz... Chelsea.

 

Arsenal dotychczas dwa razy zdobył Puchar Ligi, po raz ostatni w 1993 roku (aż sześciokrotnie przegrał finał).

 

W środę przed dużą szansą awansu stanie Manchester City, który podejmie Newcastle United. Podopieczni Josepa Guardioli zwyciężyli w pierwszym meczu półfinałowym na wyjeździe 2:0.

 

Finał zaplanowano na 22 marca, tradycyjnie na stadionie Wembley w Londynie.

