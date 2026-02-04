DevelopRes Rzeszów przypieczętował awans! Mistrz Polski w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń

Spotkanie lepiej rozpoczęła drużyna z Niemiec (4:8) i powiększyła przewagę w środkowej części seta (8:13). Rzeszowianki długo wchodziły w mecz, ale w pewnym momencie ruszyły do odrabiania strat - zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (17:19), a kluczowa okazała się dobra seria Oliwii Sieradzkiej w polu serwisowym (23:22). Serwis rywalek w siatkę dał gospodyniom piłkę setową, a po chwili punktowy blok wyjaśnił sytuację (25:23).

Zobacz także: Afera dopingowa zniszczyła jej karierę. Mistrzyni olimpijska ogłasza: to koniec!

Druga odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu ekip. Minimalną przewagę miały rzeszowianki, które odskoczyły później na trzy oczka (14:11), ale ekipa ze Schwerina zniwelowała tę różnicę. W końcówce znów lepsze były siatkarki Developresu. Laura Jansen wywalczyła piłkę setową, a autowy atak rywalek nie tylko dał wygraną w tej części meczu (25:21), ale również przypieczętował bezpośredni awans klubu z Rzeszowa do ćwierćfinału.

Trener Cesar Hernandez dokonał kilku zmian, ale trzecia odsłona toczyła się przy przewadze mistrzyń Polski. Asy Julity Piaseckiej (10:7), Taylor Bannister (15:10) i Kariny Chmielewskiej (19:14) pozwoliły powiększyć punktową różnicę. Gospodynie powenie zmierzały po wygraną. Skuteczny atak Bannister dał piłkę meczową, a po chwili Marrit Jasper zamknęła to spotkanie punktową zagrywką (25:19).

DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

DevelopRes: Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Marrit Jasper, Magda Kubas, Svitlana Dorsman, Nelly Adamczewska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Palmberg: Marije Ten Brinke, Mia Kirchhoff, Leana Grozer, Britte Stuut, Helena Kok, Hannah Kohn – Florien Reesink (libero) oraz Annegret Hoelzig, Vedrana Jaksetić, Anna Artyshuk, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE