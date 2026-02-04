Drużyna Polaków odpadła z Pucharu Niemiec. Bayer był zbyt mocny

Bayer Leverkusen pokonał u siebie FC St. Pauli 3:0 w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Niemiec. W ekipie gości całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Pyrka, natomiast Adam Dźwigała był rezerwowym. Szlagier tej fazy Bayern Monachium - RB Lipsk odbędzie się dopiero 11 lutego.

Piłkarz w białym stroju próbuje zdobyć bramkę, podczas gdy bramkarz w zielonym stroju próbuje obronić.
fot. PAP/EPA
Bramki dla faworytów z Leverkusen zdobyli Terrier, Schick i Hofmann

Bramki dla faworytów z Leverkusen zdobyli Francuz Martin Terrier w 31. minucie, Czech Patrik Schick w 63. oraz Jonas Hofmann w doliczonym czasie gry (90+2).

 

W środę Holstein Kilonia podejmie broniący trofeum VfB Stuttgart, natomiast pozostałe ćwierćfinały zaplanowano na przyszły tydzień.

 

10 lutego Hertha Berlin Dawida Kownackiego i Michała Karbownika zagra z Freiburgiem, a następnego dnia 20-krotny triumfator tych rozgrywek Bayern Monachium spotka się ze zwycięzcą DFB Pokal z 2022 i 2023 roku RB Lipsk.

