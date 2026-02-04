Drużyna Polaków odpadła z Pucharu Niemiec. Bayer był zbyt mocny

Bramki dla faworytów z Leverkusen zdobyli Francuz Martin Terrier w 31. minucie, Czech Patrik Schick w 63. oraz Jonas Hofmann w doliczonym czasie gry (90+2).

W środę Holstein Kilonia podejmie broniący trofeum VfB Stuttgart, natomiast pozostałe ćwierćfinały zaplanowano na przyszły tydzień.

10 lutego Hertha Berlin Dawida Kownackiego i Michała Karbownika zagra z Freiburgiem, a następnego dnia 20-krotny triumfator tych rozgrywek Bayern Monachium spotka się ze zwycięzcą DFB Pokal z 2022 i 2023 roku RB Lipsk.