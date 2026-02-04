Porażka Budowlanych w starciu z Fenerbahce. Siatkarska demolka w pierwszym secie

Gospodynie efektownie rozpoczęły to spotkanie (7:1) i w dalszej części seta dominowały na boisku. Po ataku Hande Baladin różnica wynosiła dziesięć oczek (12:2), a łodzianki do końca seta nie zdołały wywalczyć dziesięciu oczek. W końcówce dwa asy posłała Arina Fedorovtseva, a autowy atak przyjezdnych ustalił wynik na 25:8.

Początek drugiej odsłony był dość wyrównany (9:8). W środkowej części seta gospodynie błyskawicznie odskoczyły łodziankom - dwoma asami popisała się Eda Erdem, punkt z ataku dołożyła Agnieszka Korneluk i było 13:8. Później Fenerbahce systematycznie powiększało przewagę (16:9, 18:10, 21:12). Siatkarki Budowlanych ugrały więcej punktów, ale ekipa ze Stambułu pewnie wygrała 25:17. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Korneluk.

Siatkarki Fenerbahce zwolniły nieco tempo na początku trzeciej odsłony i łodzianki długo toczyły wyrównaną walkę z przeciwniczkami. W środkowej części seta, po autowym ataku gospodyń, uzyskały nawet przewagę (14:15), która w końcówce wzrosła do dwóch oczek (19:21). Gospodynie odrobiły straty, a seta zakończyła rywalizacja na przewagi. Rozstrzygnęła ją atakiem z przechodzącej piłki Alessia Orro (26:24).

Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:8, 25:17, 26:24)

Fenerbahce: Alesia Orro, Yaasmeen Bedart-Ghani, Eda Erdem, Hande Baladin, Agnieszka Korneluk, Arina Fedorovtseva – Gizem Oerge (libero) oraz Ana Cristina. Trener: Marcello Abbondanza.

Budowlani: Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Aleksandra Wenerska. Trener: Maciej Biernat.

