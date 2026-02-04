Gwiazda tenisa wraca na kort po długiej kontuzji! "Bywało trudno"
Po wielomiesięcznej walce z kontuzją ręki Jack Draper wreszcie wróci na kort. Brytyjczyk, który jeszcze niedawno był czwartą rakietą świata, wesprze swoją reprezentację w starciu z Norwegią w ramach Pucharu Davisa. Transmisje z obu dni rywalizacji (czwartek 5 lutego i piątek 6 lutego) na sportowych antenach Polsatu.
Jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku Draper zachwycał kibiców swoją świetną dyspozycją. Triumfował m.in. w turnieju Masters 1000 w Indian Wells i systematycznie piął się w górę rankingu ATP. Niestety, tę dobrą passę błyskawicznie przerwała kontuzja lewego ramienia, która wykluczyła go z rywalizacji na niemal siedem miesięcy.
- Bywało trudno, przeżyłem wiele mrocznych momentów, ale na to się pisałem jako sportowiec - wyznał 24-latek w rozmowie z brytyjską federacją tenisową (LTA).
Brytyjczyk powróci na kort w Oslo, gdzie jego reprezentacja zmierzy się z Norwegią o awans do turnieju finałowego Pucharu Davisa. Zadanie gości wydaje się nieco ułatwione, gdyż w ekipie gospodarzy zabraknie ich największej gwiazdy - Caspera Ruuda, który zrezygnował z występu ze względów rodzinnych.
Pierwszym rywalem Drapera, który w trakcie przymusowej przerwy spadł na 13. pozycję w światowym zestawieniu, będzie niżej notowany Viktor Durasovic. Ich pojedynek zaplanowano na czwartek, 5 lutego, na godzinę 18:00.
Transmisja z meczu Wielka Brytania - Norwegia w czwartek, 5 lutego, od godziny 18:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Drugi dzień zmagań również będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. W piątek, 6 lutego, transmisja meczu od godziny 16:00 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.