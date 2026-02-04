Gwiazdy Barcelony okradzione! Sprawę bada policja

Pau Cubarsi i Joan Garcia nie zaliczą ostatnich tygodni do udanych poza boiskiem. Dwójka zawodników Barcelony została bowiem okradziona. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Przełom 2025 i 2026 nie należał do szczęśliwych dla dwóch piłkarzy Barcelony. Mowa o Hiszpanach Pau Cubarsim i Joanie Garcii. Radio "RAC1" poinformowało bowiem, że hiszpańscy zawodnicy stali się ofiarami włamywaczy.

 

Najpierw, 30 grudnia ubiegłego roku, okradziono dom obrońcy. Złodzieje zabrali kosztowny zegarek. Nie minęło wiele czasu, a 10 stycznia 2026 obrabowana została posiadłość bramkarza "Dumy Katalonii". Tym razem zniknęła przede wszystkim luksusowa biżuteria.

 

Do obu włamań doszło pod nieobecność piłkarzy. Katalońska policja, która prowadzi śledztwo, wyklucza, że sprawy są powiązane. Straty wyceniono natomiast na 6 tysięcy euro (27 tysięcy złotych).

