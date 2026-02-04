Hiszpanie wydali wyrok ws. Lewandowskiego. Są zawiedzeni. "Zapowiadało się idealnie"

W poprzedniej rundzie Albacete sensacyjnie wyeliminowało Real Madryt, zwyciężając u siebie 3:2, ale kolejnej niespodzianki nie zdołało sprawić, choć na pewno nie musi się wstydzić wtorkowego występu.

Bramki dla faworytów zdobyli Lamine Yamal po ładnym strzale w 39. minucie oraz na początku drugiej połowy Ronald Araujo (56.), który popisał się skutecznym uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



To jednak nie był koniec emocji. W końcówce spotkania gospodarze trafili do siatki - dokonał tego Javi Moreno w 87. minucie. Dzięki temu kibice mieli jeszcze emocje, zwłaszcza w doliczonym czasie, gdy obrońca Barcelony Gerard Martin wybił piłkę z linii bramkowej, ratując zwycięstwo swojej drużynie.



W wyjściowej jedenastce na to spotkanie znalazł się Robert Lewandowski. Polski napastnik zaliczył jednak słaby występ - nie zdobył bramki, nie zanotował asysty, był niewidoczny. Hiszpańskie media nie miały dla niego litości.



"Polski killer miał bardzo niewielki wpływ na grę w spotkaniu, które zapowiadało się idealnie, by powiększyć jego dorobek bramkowy. Nie wykorzystał dwóch okazji - w jednej spóźnił się z dojściem do piłki, w drugiej zabrakło mu precyzji" - czytamy w dzienniku "Sport", który ocenił snajpera na 5 w 10-stopniowej skali.



"Miał znakomitą okazję w 58. minucie, ale uderzył prosto w środek. Poza tym dużo walki i niewielki udział w grze - piłkę dotknął zaledwie 14 razy. Zmieniony w 66. minucie" - dodali dziennikarze eldesmarque.com.



Barcelona jest najbardziej utytułowanym klubem w historii Pucharu Króla (Copa del Rey) z 32 triumfami. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest Athletic Club - Baskowie wznieśli trofeum 24 razy.