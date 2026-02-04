Helikopter na stoku! Takie coś już na początku igrzysk

W środę 4 lutego rozpoczęły się pierwsza zmagania podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na stoku pojawili się panowie, którzy brali udział w pierwszym treningu zjazdu.

Tego dnia na pewno dobrze nie zapamięta Fredrik Moeller. Narty odjechały Norwegowi podczas ostrego skrętu w lewo. Moeller mocno uderzył w stok i na plecach "przejechał" kilkanaście metrów. Od razu można było zauważyć, że lewa ręka narciarza jest kontuzjowana.

Ostatecznie 25-latek opuścił stok dzięki helikopterowi ratunkowemu. Norweski zawodnik został przypięty do specjalnych noszy, które zostały doczepione do liny helikoptera.

AA, Polsat Sport