0-6 ŁKS! Wyjazdowe starcie nie poprawiło bilansu

W premierowej odsłonie siatkarki Imoco Volley szybko uzyskały przewagę (7:3), którą znacząco powiększyły w środkowej części seta (14:7, 19:12). Grały skutecznie i kontrolowały sytuację na boisku, a wygraną 25:17 przypieczętował skuteczny atak Zhu Ting.

Łodzianki trzymały kontakt z rywalkami na początku drugiej partii (9:8), później ekipa z Italii znów uzyskała solidną zaliczkę. Gdy dwoma asami popisała się Marina Lubian, było 17:11 dla gospodyń. Końcówka toczyła się pod kontrolą ekipy z Conegliano, a wynik na 25:18 ustaliła mocnym uderzeniem Isabelle Haak.

Gospodynie błyskawicznie wypracowały sobie przewagę w trzecim secie (7:2). Później poszła seria wygranych akcji przy zagrywkach Cristiny Chirichelli i różnica doszła do dziesięciu oczek (17:7). Jeszcze asa dołożyła Fatoumatta Sillah (20:10), a dwie ostatnie akcje meczu skończyła Zhu Ting (25:12).

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:17, 25:18, 25:12)

Conegliano: Joanna Wołosz, Marina Lubian, Cristina Chirichella, Ting Zhu, Fatoumatta Sillah, Isabelle Haak – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Adigwe, Jenna Ewert, Nika Daalderop, Matilde Munarini. Trener: Daniele Santarelli.

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Daniela Cechetto, Anna Obiała, Regiane Bidias, Sonia Stefanik – Anna Pawłowska (libero) oraz Daria Szczyrba, Weronika Centka-Tietianiec. Trener: Adrian Chyliński.

