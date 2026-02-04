Legia robi furorę w Lidze Mistrzów! Wielki triumf nad Ajaxem

Początek spotkania należał do gości, którzy częściej utrzymywali się przy piłce. Pierwszy groźny strzał oddał Samuel Kovacik, który przebywał ostatnio z pierwszą drużyną na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. Trafił jednak w boczną siatkę.

Potem to Ajax ruszył do ofensywy. Najpierw nad bramką uderzył Nash. Po chwili sytuacji sam na sam z Janem Biendugą nie wykorzystał Thymen Romers.

Następnie szansę miała Legia. Zza pola karnego uderzał Kovacik, ale jego strzał został zablokowany. Piłka trafiła jednak pod nogi Mizery, który nie był w stanie z bliska pokonać El Haniego. Niedługo później kolejną sytuację miał Kovacik, ale znów powstrzymał go jeden z rywali.

Tuż przed przerwą Legia wyszła na prowadzenie. Pchełka otrzymał dobre podanie od Moziego. Następnie minął dwóch rywali i kapitalnie uderzył zza pola karnego. Po kilkudziesięciu sekundach gospodarze mogli prowadzić 2:0. Futbolówka odbiła się jednak od słupka po interwencji jednego z obrońców, a potem szansy nie wykorzystał Kovacik.

W 53. minucie udało się jednak podwyższyć prowadzenie. Maciej Ruszkiewicz skorzystał z błędu obrońców, przytomnie dobiegł do piłki i umieścił ją w siatce. Dwadzieścia minut później Ajax zdobył bramkę kontaktową. Świetnym lobem popisał się Tyrese Teuwsen.

Niedługo trwała radość gości. W 75. minucie arbiter wyrzucił z boiska Muzungu, który sfaulował wychodzącego sam na sam z bramkarzem Mizerę. Do końca wynik nie uległ już zmianie. Legia pokonała Ajax i awansowała do 1/8 finału UEFA Youth League.

Losowanie kolejnego rywala odbędzie się w piątek 6 lutego. Spotkanie zostanie rozegrane w dniach 24-25 lutego.

Legia Warszawa - Ajax Amsterdam 2:1 (1:0)

Gole: Pchełka (43'), Ruszkiewicz (53') - Teuwsen (73')

Legia: Bienduga – Kosiorek, Leszczyński, Lauryn – Chojecki (72' Piasta), Mozie, Ruszkiewicz, Mikanowicz – Pchełka (83' White), Mizera, Kovacik (90' Gliwa)

Ajax: El Hani – Frankel, Kasanwirjo (86' Beekman), Muzungu, Jetten – Acheampong (64' Simeon), van der Pavert (63' Gomez), Romers – Messori (86' Ayyildiz), Teuwsen, Nash (79' Tilborg)

Żółte kartki: Mozie - Kasanwirjo, Teuwsen

Czerwona kartka: Muzungu (75')