Legia robi furorę w Lidze Mistrzów! Wielki triumf nad Ajaxem
Legia Warszawa pokonała Ajax Amsterdam 2:1 i awansowała do 1/8 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów. Bramki dla gospodarzy zdobyli Cyprian Pchełka oraz Maciej Ruszkiewicz.
Początek spotkania należał do gości, którzy częściej utrzymywali się przy piłce. Pierwszy groźny strzał oddał Samuel Kovacik, który przebywał ostatnio z pierwszą drużyną na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. Trafił jednak w boczną siatkę.
Potem to Ajax ruszył do ofensywy. Najpierw nad bramką uderzył Nash. Po chwili sytuacji sam na sam z Janem Biendugą nie wykorzystał Thymen Romers.
Następnie szansę miała Legia. Zza pola karnego uderzał Kovacik, ale jego strzał został zablokowany. Piłka trafiła jednak pod nogi Mizery, który nie był w stanie z bliska pokonać El Haniego. Niedługo później kolejną sytuację miał Kovacik, ale znów powstrzymał go jeden z rywali.
Tuż przed przerwą Legia wyszła na prowadzenie. Pchełka otrzymał dobre podanie od Moziego. Następnie minął dwóch rywali i kapitalnie uderzył zza pola karnego. Po kilkudziesięciu sekundach gospodarze mogli prowadzić 2:0. Futbolówka odbiła się jednak od słupka po interwencji jednego z obrońców, a potem szansy nie wykorzystał Kovacik.
W 53. minucie udało się jednak podwyższyć prowadzenie. Maciej Ruszkiewicz skorzystał z błędu obrońców, przytomnie dobiegł do piłki i umieścił ją w siatce. Dwadzieścia minut później Ajax zdobył bramkę kontaktową. Świetnym lobem popisał się Tyrese Teuwsen.
Niedługo trwała radość gości. W 75. minucie arbiter wyrzucił z boiska Muzungu, który sfaulował wychodzącego sam na sam z bramkarzem Mizerę. Do końca wynik nie uległ już zmianie. Legia pokonała Ajax i awansowała do 1/8 finału UEFA Youth League.
Losowanie kolejnego rywala odbędzie się w piątek 6 lutego. Spotkanie zostanie rozegrane w dniach 24-25 lutego.
Legia Warszawa - Ajax Amsterdam 2:1 (1:0)
Gole: Pchełka (43'), Ruszkiewicz (53') - Teuwsen (73')
Legia: Bienduga – Kosiorek, Leszczyński, Lauryn – Chojecki (72' Piasta), Mozie, Ruszkiewicz, Mikanowicz – Pchełka (83' White), Mizera, Kovacik (90' Gliwa)
Ajax: El Hani – Frankel, Kasanwirjo (86' Beekman), Muzungu, Jetten – Acheampong (64' Simeon), van der Pavert (63' Gomez), Romers – Messori (86' Ayyildiz), Teuwsen, Nash (79' Tilborg)
Żółte kartki: Mozie - Kasanwirjo, Teuwsen
Czerwona kartka: Muzungu (75')