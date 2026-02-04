Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki meczów szóstej kolejki (WIDEO)

W grupie B siatkarki PGE Budowlanych Łódź przegrały na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 0:3. Łodzianki odniosły zaledwie jedno zwycięstwo, ale zajęły trzecie miejsce w tabeli, co dało im trzecie miejsce w grupie. W innym spotkaniu tej grupy siatkarki Igor Gorgonzola Novara wygrały z Benfiką Lizbona 3:0.

Siatkarki ŁKS Commercecon przegrały w wyjazdowym meczu z włoskim A. Carraro Prosecco DOC Conegliano 0:3. Łodzianki w tej edycji nie odniosły zwycięstwa, zajęły ostatnie miejsce w tabeli grupy D i pożegnały się z rozgrywkami. W innym starciu w tej grupie Dresdner SC uległ Zeren SK 0:3.

W grupie E DevelopRes Rzeszów pokonał SSC Palmberg Schwerin 3:0. Mistrzynie Polski z bilansem meczów 5-1 zajęły pierwsze miejsce w tabeli i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinału. W ostatniej kolejce tej grupy ekipa Levallois Paris Saint-Cloud pokonała po tie-breaku Maricę Płowdiw.

W siatkarskiej Lidze Mistrzyń 2026 dwadzieścia drużyn podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają zespoły, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć drużyn z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 6. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2026-02-04: CS Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet 3:1 (25:17, 18:25, 25:20, 25:19)

2026-02-04: Fenerbahce Medicana Stambuł – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:8, 25:17, 26:24)

2026-02-04: VakifBank Stambuł – Savino Del Bene Scandicci 3:2 (24:26, 23:25, 25:20, 28:26, 15:12)

2026-02-04: Igor Gorgonzola Novara – SL Benfica Lizbona 3:0 (25:20, 25:17, 25:15)

2026-02-04: DevelopRes Rzeszów – SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

2026-02-04: OK Zeleznicar Lajkovac – Olympiakos Pireus 1:3 (25:15, 17:25, 22:25, 26:28)

2026-02-04: Dresdner SC – Zeren SK 0:3 (17:25, 22:25, 16:25)

2026-02-04: Numia Vero Volley Milano – Eczacibasi Dynavit Stambuł 2:3 (25:20, 18:25, 16:25, 25:21, 13:15)

2026-02-04: Levallois Paris Saint-Cloud – Marica Płowdiw 3:2 (26:24, 22:25, 17:25, 25:22, 15:9)

2026-02-04: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:17, 25:18, 25:12).

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE

RM, Polsat Sport