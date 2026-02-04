LM: A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Wicemistrzynie Polski po pięciu kolejkach fazy grupowej nie mają na koncie żadnego punktu. Wyjazdowym spotkaniem z najlepszą drużyną Ligi Mistrzyń w dwóch poprzednich sezonach zakończą więc swoją przygodę z rozgrywkami.

Zespół A.Carraro Prosecco Doc Conegliano przystąpi do starcia z ŁKS-em z zamiarem kontynuowania passy zwycięstw w Europie. Joanna Wołosz i spółka w kampanii po raz ostatni doznały porażki w Champions League w 2023 roku.



Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport