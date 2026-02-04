LM siatkarek: DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

DevelopRes Rzeszów zagra z SSC Palmberg Schwerin w szóstej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin na Polsatsport.pl.

To ostatni, ale niezwykle ważny mecz ekipy z Podkarpacia w grupie E Ligi Mistrzyń. Jeśli DevelopRes drugi raz z rzędu ogra mistrzynie Niemiec, powinien zameldować się w ćwierćfinale. Pierwsze spotkanie tych drużyn Rzeszowianki wygrały po pięciosetowej batalii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wykorzystali słabszą dyspozycję rywali. Niezwykle cenne punkty dla siatkarzy z Gorzowa

 

W poprzedniej kolejce ekipa DevelopResu na wyjeździe nie dała szans Maricy Płowdiw. Polski zespół triumfował 3:0. Schwerin uległo natomiast 1:3 Levallois Paris Saint-Cloud.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LM: KS DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Kto wygra?
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 