To ostatni, ale niezwykle ważny mecz ekipy z Podkarpacia w grupie E Ligi Mistrzyń. Jeśli DevelopRes drugi raz z rzędu ogra mistrzynie Niemiec, powinien zameldować się w ćwierćfinale. Pierwsze spotkanie tych drużyn Rzeszowianki wygrały po pięciosetowej batalii.

W poprzedniej kolejce ekipa DevelopResu na wyjeździe nie dała szans Maricy Płowdiw. Polski zespół triumfował 3:0. Schwerin uległo natomiast 1:3 Levallois Paris Saint-Cloud.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport