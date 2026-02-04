LM siatkarek: DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Relacja live i wynik na żywo
DevelopRes Rzeszów zagra z SSC Palmberg Schwerin w szóstej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin na Polsatsport.pl.
To ostatni, ale niezwykle ważny mecz ekipy z Podkarpacia w grupie E Ligi Mistrzyń. Jeśli DevelopRes drugi raz z rzędu ogra mistrzynie Niemiec, powinien zameldować się w ćwierćfinale. Pierwsze spotkanie tych drużyn Rzeszowianki wygrały po pięciosetowej batalii.
ZOBACZ TAKŻE: Wykorzystali słabszą dyspozycję rywali. Niezwykle cenne punkty dla siatkarzy z Gorzowa
W poprzedniej kolejce ekipa DevelopResu na wyjeździe nie dała szans Maricy Płowdiw. Polski zespół triumfował 3:0. Schwerin uległo natomiast 1:3 Levallois Paris Saint-Cloud.
Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl