Brązowe medalistki TAURON Ligi zakończą przygodę z Ligą Mistrzyń w sezonie 2025/26 meczem z wicemistrzyniami Turcji. Fenerbahce, z Agnieszką Korneluk w składzie, w tej edycji rozgrywek nie poniosło do tej pory porażki i jest już pewne występu w ćwierćfinale.

Siatkarki Budowlanych spróbują wykorzystać rozprężenie w szeregach rywalek i odegrać się na nich za porażkę 0:3 w Łodzi. Muszą się jednak liczyć z tym, że nie będzie to łatwe zadanie.

W poprzedniej kolejce LM Fenerbahce nie dało szans Galatasaray (3:0). "Budowlane" z kolei po walce musiały uznać wyższość siatkarek z Novary (1:3).



Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

KP, Polsat Sport