Mistrz świata ma nowy klub. Do niedawna grał tam Polak
Piłkarz reprezentacji Francji N'Golo Kante, mistrz świata z 2018 roku, przeszedł z saudyjskiego Al-Ittihad do Fenerbahce Stambuł, w którym do niedawna występował Polak Sebastian Szymański. W odwrotnym kierunku udał się jeden z czołowych napastników reprezentacji Maroka Youssef En-Nesyri.
34-letni Kante, który zdobył dwa tytuły mistrza Anglii - odpowiednio z Leicester City i Chelsea Londyn - wrócił do Europy po dwóch i pół sezonach spędzonych w Al-Ittihad.
W ostatnim czasie transferowi doświadczonego pomocnika towarzyszyły komplikacje i niewiele brakowało, żeby nie doszedł do skutku. Fenerbahce informowało we wtorek, że Al-Ittihad nie wprowadził odpowiednich informacji do specjalnego systemu transferów FIFA, aby sfinalizować transakcję. Jednak Al-Ittihad później ogłosił sprzedaż Kante.
"Witamy w naszym Fenerbahce, N'Golo Kante" – napisał turecki klub na X.
Ceniony m.in. za pracowitość i świetną grę w odbiorze zawodnik wywalczył z Francją mistrzostwo świata w 2018 roku w Rosji, gdzie był jednym z kluczowych piłkarzy zespołu. Na mundialu 2022 w Katarze nie mógł wystąpić z powodu kontuzji, a teraz ma nadzieję na udział w tegorocznym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.
Tymczasem jego dotychczasowy klub Al-Ittihad podpisał kontrakt z Youssefem En-Nesyrim właśnie z Fenerbahce. Marokańczyk ma zastąpić słynnego Francuza Karima Benzemę, który w poniedziałek wzmocnił lidera saudyjskiej ekstraklasy Al-Hilal.Przejdź na Polsatsport.pl