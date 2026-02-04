Mistrz świata ma nowy klub. Do niedawna grał tam Polak

34-letni Kante, który zdobył dwa tytuły mistrza Anglii - odpowiednio z Leicester City i Chelsea Londyn - wrócił do Europy po dwóch i pół sezonach spędzonych w Al-Ittihad.

W ostatnim czasie transferowi doświadczonego pomocnika towarzyszyły komplikacje i niewiele brakowało, żeby nie doszedł do skutku. Fenerbahce informowało we wtorek, że Al-Ittihad nie wprowadził odpowiednich informacji do specjalnego systemu transferów FIFA, aby sfinalizować transakcję. Jednak Al-Ittihad później ogłosił sprzedaż Kante.

"Witamy w naszym Fenerbahce, N'Golo Kante" – napisał turecki klub na X.

Ceniony m.in. za pracowitość i świetną grę w odbiorze zawodnik wywalczył z Francją mistrzostwo świata w 2018 roku w Rosji, gdzie był jednym z kluczowych piłkarzy zespołu. Na mundialu 2022 w Katarze nie mógł wystąpić z powodu kontuzji, a teraz ma nadzieję na udział w tegorocznym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

Tymczasem jego dotychczasowy klub Al-Ittihad podpisał kontrakt z Youssefem En-Nesyrim właśnie z Fenerbahce. Marokańczyk ma zastąpić słynnego Francuza Karima Benzemę, który w poniedziałek wzmocnił lidera saudyjskiej ekstraklasy Al-Hilal.