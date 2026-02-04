Nie żyje legenda snookera. Ronnie O'Sullivan tak go pożegnał
W wieku 79 lat zmarł John Virgo, legendarny snookerzysta i komentator tej dyscypliny sportu. Anglika za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał słynny Ronnie O'Sullivan.
Smutne wieści dotarły w środę z Hiszpanii. W wieku 79 lat zmarł John Virgo, znany snookerzysta, a następnie komentator.
Virgo grał zawodowo w snookera w latach 1976-1994. Najwyżej w światowym rankingu był na 10. miejscu. W 1979 roku wygrał turniej UK Championship, co jest jego największym sukcesem w karierze.
Po zakończeniu kariery został komentatorem snookera. Jego kultowe teksty przeszły do historii, a charakterystyczny głos był znany dla każdego kibica tej dyscypliny sportu.
"To był wspaniały kumpel, z którym uwielbiałem spędzać czas. Jestem absolutnie załamany" - napisał na swoich mediach społecznościowych słynny Ronnie O'Sullivan, według wielu najlepszy snookerzysta w historii.
Virgo zmarł w wieku 79 lat w Hiszpanii.