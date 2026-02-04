Nie żyje legenda snookera. Ronnie O'Sullivan tak go pożegnał

W wieku 79 lat zmarł John Virgo, legendarny snookerzysta i komentator tej dyscypliny sportu. Anglika za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał słynny Ronnie O'Sullivan.

Ronnie O'Sullivan wspomina zmarłego Johna Virgo, legendę snookera.
  • Zmarł John Virgo
  • Virgo był znanym snookerzystą
  • Wygrał UK Championship w 1979 roku
  • Po karierze został popularnym komentatorem snookera
  • Ronnie O'Sullivan wyraził głęboki smutek po śmierci Virgo

Smutne wieści dotarły w środę z Hiszpanii. W wieku 79 lat zmarł John Virgo, znany snookerzysta, a następnie komentator. 

 

Virgo grał zawodowo w snookera w latach 1976-1994. Najwyżej w światowym rankingu był na 10. miejscu. W 1979 roku wygrał turniej UK Championship, co jest jego największym sukcesem w karierze.

 

Po zakończeniu kariery został komentatorem snookera. Jego kultowe teksty przeszły do historii, a charakterystyczny głos był znany dla każdego kibica tej dyscypliny sportu.

 

"To był wspaniały kumpel, z którym uwielbiałem spędzać czas. Jestem absolutnie załamany" - napisał na swoich mediach społecznościowych słynny Ronnie O'Sullivan, według wielu najlepszy snookerzysta w historii.

 

Virgo zmarł w wieku 79 lat w Hiszpanii.

