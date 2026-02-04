Nie żyje półfinalista mistrzostw świata. Zmarł w Hiszpanii

Jakub ŻelepieńInne

Smutne wieści napłynęły z Hiszpanii. W wieku 79 lat zmarł były brytyjski snookerzysta, John Virgo.

Płonąca świeca w ceramicznym naczyniu
fot. PAP
Zmarł utytułowany snookerzysta Virgo
  • John Virgo, utytułowany snookerzysta, zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii w 1979 roku
  • Dotarł do półfinału mistrzostw świata w tym samym sezonie
  • Po karierze sportowej został komentatorem snookera
  • Virgo zmarł w Hiszpanii w wieku 79 lat

Virgo był utytułowanym snookerzystą. W 1979 roku sięgnął po mistrzostwo Wielkiej Brytanii. W tym samym sezonie dotarł też do półfinału mistrzostw świata. Musiał w nim jednak uznać wyższość Dennisa Taylora.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje trzech młodych sportowców. Jechali na trening


Po zakończeniu kariery sportowej Virgo pozostał przy snookerze. Spełniał się w roli komentatora tej dyscypliny. Po raz ostatni pracował przy transmisji telewizyjnej 18 stycznia.


Od kilku lat Virgo mieszkał w Hiszpanii. Tam też zmarł rano 4 lutego. Miał 79 lat. 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co osiągną polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich? Ekspert zabrał głos
Zobacz także

Mocne słowa o kadrze Nikoli Grbicia. "Boi się jej cały świat"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 