Nie żyje półfinalista mistrzostw świata. Zmarł w Hiszpanii

Virgo był utytułowanym snookerzystą. W 1979 roku sięgnął po mistrzostwo Wielkiej Brytanii. W tym samym sezonie dotarł też do półfinału mistrzostw świata. Musiał w nim jednak uznać wyższość Dennisa Taylora.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje trzech młodych sportowców. Jechali na trening



Po zakończeniu kariery sportowej Virgo pozostał przy snookerze. Spełniał się w roli komentatora tej dyscypliny. Po raz ostatni pracował przy transmisji telewizyjnej 18 stycznia.



Od kilku lat Virgo mieszkał w Hiszpanii. Tam też zmarł rano 4 lutego. Miał 79 lat.