Nie żyje półfinalista mistrzostw świata. Zmarł w Hiszpanii
Smutne wieści napłynęły z Hiszpanii. W wieku 79 lat zmarł były brytyjski snookerzysta, John Virgo.
Zmarł utytułowany snookerzysta Virgo
- John Virgo, utytułowany snookerzysta, zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii w 1979 roku
- Dotarł do półfinału mistrzostw świata w tym samym sezonie
- Po karierze sportowej został komentatorem snookera
- Virgo zmarł w Hiszpanii w wieku 79 lat
Virgo był utytułowanym snookerzystą. W 1979 roku sięgnął po mistrzostwo Wielkiej Brytanii. W tym samym sezonie dotarł też do półfinału mistrzostw świata. Musiał w nim jednak uznać wyższość Dennisa Taylora.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje trzech młodych sportowców. Jechali na trening
Po zakończeniu kariery sportowej Virgo pozostał przy snookerze. Spełniał się w roli komentatora tej dyscypliny. Po raz ostatni pracował przy transmisji telewizyjnej 18 stycznia.
Od kilku lat Virgo mieszkał w Hiszpanii. Tam też zmarł rano 4 lutego. Miał 79 lat.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co osiągną polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich? Ekspert zabrał głos