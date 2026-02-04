W poprzednim spotkaniu Częstochowianie pokazali się od dobrej strony w Olsztynie. Mimo ambitnej postawy i po wielu kontrowersjach zdołali wywalczyć tylko jeden punkt i nadal znajdują się na ostatnim, zagrożonym spadkiem, miejscu w tabeli.



ZOBACZ TAKŻE: Leal na celowniku giganta! Szykuje się powrót po latach?

Jurajscy Rycerze sięgnęli zaś po trzecie z rzędu zwycięstwo, pokonując w trzech setach JSW Jastrzębski Węgiel. Dzięki temu coraz odważniej walczą o fotel lidera PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport