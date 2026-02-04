Polsat Box Go centrum wydarzeń sportowych

W serwisie na kibiców czekają także Super Bowl, czyli kulminacja sezonu NFL, Der Klassiker, czyli Borussia Dortmund vs. Bayern Monachium, spotkania barażowe z udziałem polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA, a także piłkarskie starcia w ligach zagranicznych, m.in. LaLiga EA Sports czy siatkarskie zmagania na rodzimych parkietach w PlusLidze i Tauron Lidze.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 50 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do ponad 170 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan - Cortina d’Ampezzo 2026

W dniach 6 – 22 lutego br. sportowe emocje przeniosą się do mroźnej scenerii, gdzie liczą się nie tylko umiejętności, ale także odporność i charakter zawodników. Co cztery lata lodowiska i stoki narciarskie stają się areną walki o olimpijskie medale. W tegorocznej rywalizacji w Mediolanie oraz alpejskiej Cortinie d’Ampezzo wystartuje kilkudziesięciu reprezentantów Polski, którzy zmierzą się w konkurencjach indywidualnych w czternastu kategoriach. Wybrane transmisje dostępne są na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2.

Liga Mistrzów siatkarzy – polskie drużyny w walce o awans

Trwa emocjonująca faza grupowa siatkarskiej Ligi Mistrzów 2025/2026, w której polskie zespoły tradycyjnie odgrywają kluczową rolę. Na europejskich parkietach rywalizują m.in.: Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa – drużyny, które w ostatnich latach wielokrotnie sięgały po medale. Polacy walczą o awans do ćwierćfinałów, a każdy mecz to pokaz siatkarskich umiejętności i ogromnych emocji. Liga Mistrzów dostępna jest na kanałach Polsat Sport.

11 lutego, godz. 20:30; Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa

11 lutego, godz. 18:00; Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie

12 lutego, godz. 18:30; Halkbank Ankara – Bogdanka LUK Lublin

18 lutego, godz. 18:00; Aluron CMC Warta Zawiercie – SVG Luneberg

18 lutego, godz. 20:30; Bogdanka LUK Lublin – Galatasaray SK

18 lutego, godz. 18:30; Cucine Cita Civitanova – PGE Projekt Warszawa

18 lutego, godz. 20:30; Sporting CP – Asseco Resovia Rzeszów

1/16 finału Ligi Konferencji UEFA w Polsat Box Go

Liga Konferencji UEFA rozpoczyna fazę pucharową, w której nie ma miejsca na potknięcia. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w nadchodzących spotkaniach barażowych staną do walki o udział w dalszej rywalizacji, a Raków Częstochowa jako jeden z najlepszych zespołów fazy ligowej czeka na swojego rywala w marcowej 1/8 finału. Wszystkie spotkania Ligi Konferencji UEFA są dostępne w pakiecie Premium Sport, co oznacza, że w Polsat Box Go znajdziemy także te spotkania, których nie pokaże telewizja.

19 lutego, godz. 18:35; KuPS Kuopio– Lech Poznań

26 lutego, godz. 20:50; Lech Poznań – KuPS Kuopio

19 lutego, godz. 20:50; Jagiellonia Białystok – ACF Fiorentina

26 lutego, godz. 18:35; ACF Fiorentina – Jagiellonia Białystok

Czołowe ligi piłkarskie z Europy

W ramach transmisji stacji Eleven Sports dostępne są wszystkie mecze Bundesligi, Serie A, Ligue 1, a także wybrane spotkania LaLiga EA Sports oraz Liga Portugal. Na kanałach Polsat Sport można z kolei oglądać starcia ligi holenderskiej, szkockiej, arabskiej, czeskiej oraz mecze Pucharu Włoch.

Kolejne spotkania w LaLiga EA Sports z możliwym udziałem Roberta Lewandowskiego i – w zależności od decyzji kadrowych – Wojciecha Szczęsnego.

7 lutego, godz. 16:15; FC Barcelona – RCD Mallorca

22 lutego, godz. 16:15; FC Barcelona – Levante UD

Z kolei dwa najbardziej utytułowane kluby w historii Bundesligi zmierzą się w elektryzującym starciu znanym jako Der Klassiker:

28 lutego, godz.: 18:30; Borussia Dortmund – Bayern Monachium.

Super Bowl w Polsat Sport

Finałowy mecz sezonu ligi NFL i jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie, które co roku przyciąga przed telewizory setki milionów widzów. To nie tylko sportowa rywalizacja o mistrzowski tytuł w futbolu amerykańskim, ale także globalne widowisko słynące z wyjątkowego show w przerwie meczu New England Patriots z Seattle Seahawks.

PlusLiga i Tauron Liga w Polsat Sport

Obie siatkarskie ligi oferują zaciętą rywalizację – w PlusLidze na czoło wysunęły się, PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin, a w Tauron Lidze próby prowadzenia podjęły: KS DevelopRes Rzeszów, PGE Budowlani Łódź i UNI Opole. Na kibiców czekają emocjonujące mecze aż do końca sezonów i playoffów.

Orlen Basket Liga w Polsat Sport

Orlen Basket Liga przyspiesza. Najlepsze drużyny koszykarskie w kraju walczą o punkty w widowiskowych starciach, które można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.

Luty na najlepszych kortach tenisowych

Na fanów tenisa czekają turnieje ATP 500, w tym prestiżowy ABN AMRO Open w Rotterdamie (9–15 lutego) oraz zmagania ATP 250, m.in. Open Occitanie w Montpellier, który już się rozpoczął i potrwa do 8 lutego. To również czas pierwszej rundy kwalifikacji Pucharu Davisa, która zostanie rozegrana w dniach 6–8 lutego na wielu światowych kortach.

Wszystkie mecze Ligi Europy UEFA w Polsat Box Go

Liga Europy UEFA transmitowana jest w stacjach Polsat Sport, a w Polsat Box Go – tak samo, jak w przypadku Ligi Konferencji UEFA – znajdziemy wszystkie mecze, także te, które nie będą dostępne w telewizji.

Ponad 170 kanałów TV i największe wydarzenia sportowe na żywo w pakiecie Premium Sport

Pakiet Premium Sport w Polsat Box Go to ponad 170 kanałów TV, w tym 24 sportowe. Zapewnia dostęp do najważniejszych wydarzeń na żywo: Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, Orlen Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i Babilon, Wimbledon (Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Polsat Sport Extra), Bundesliga, LaLiga EA Sports, Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, Liga Portugal, Formula 1® (Eleven Sports), turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe (Eurosport 1 i 2), sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX (Motowizja) i wiele więcej. Cena pakietu Premium Sport wynosi 50 zł za 30 dni.

