Polsat i Polsat Sport 1 pokażą historyczną 60. edycję NFL Super Bowl

Wielki finał ligi futbolu amerykańskiego NFL jak zwykle uświetni wyjątkowy muzyczny występ. Gwiazdą tegorocznego Half Time Show jest Bad Bunny czyli sześciokrotny zdobywca nagród Grammy. Super Bowl 2026 przeszedł do historii jeszcze zanim się rozpoczął, ale w powietrzu nadal wisi kilka rekordów potęgujących wyjątkowość tego widowiska.

Super Bowl czyli wielki finał ligi futbolu amerykańskiego NFL to wydarzenie wymykające się klasycznym podziałom na sport i show biznes. Łączne zyski z samej tylko sprzedaży biletów liczone są w setkach milionów dolarów, ale dziesiątki tysięcy kibiców gotowe są na każdy wydatek, by podziwiać ten spektakl ze stadionowych trybun. Na telewidzów czeka krystalicznie czysty dźwięk i obraz jakości 4K z dziesiątek mikrofonów i kamer, z których część na co dzień wykorzystywana jest przy kinowych hitach rodem z Hollywood! NFL Super Bowl to nieoficjalne narodowe święto Ameryki. Średnia widownia tylko w USA przekracza 100 milionów, a na całym świecie szacowana jest na ponad dwa razy tyle. Co ciekawe w historii Super Bowl zdarzało się, że słynny muzyczny Half Time Show był oglądany chętniej niż mecz. Tak było np. przy okazji występów Michaela Jacksona, Red Hot Chilli Peppers, Rihanny czy Kendricka Lamara. Polska transmisja z tegorocznego Super Bowl rozpocznie się o godz. 0:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Jędrzej Stęszewski i Witold Cebulewski.

Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks w Polsacie i Polsacie Sport 1

Jeszcze przed meczem Patriots ustanowili rekord, awansując do Super Bowl już po raz dwunasty. Jeśli zwyciężą w nocy z 8 na 9 lutego, to zostaną liderem także pod względem liczby triumfów w finale NFL. Szansę przejścia do historii ma również ich szkoleniowiec Mike Vrabel, który może zostać pierwszym człowiekiem wygrywającym Super Bowl jako trener i zawodnik w barwach tego samego klubu. Dzięki niemu sportowa dynastia z Nowej Anglii znów przypomina siebie z czasów, gdy emerytowany już legendarny rozgrywający Tom Brady, prowadził ją po seryjnie zdobywane trofea. To właśnie z nim w składzie w ostatnich sekundach Super Bowl 2015, Patriots pokonali Seahawks. Tamta trauma z pewnością napędza rządny rewanżu zespół z Seattle, który w tym roku celuje dopiero w drugi tytuł w czwartym swoim Super Bowl. Ich siłą jest najlepsza obrona ligi, na której wrażenia nie robi doskonale punktująca ofensywa Patriots. Kolejnym atutem Seahawks są oddani kibice, znani w całej lidze pod szyldem „12 zawodnik”. Ta niezwykle żywiołowa grupa ustanowiła dwa rekordy Guinnessa pod względem hałasu wygenerowanego w czasie wydarzenia sportowego, a na jednym z meczów z nimi na trybunach pobliski sejsmograf odnotował 2 stopnie w skali Richtera! W trosce o równe szanse liga NFL co roku organizuje Super Bowl na neutralnym terenie. W 60-letniej historii tylko dwa razy odstąpiono od tej zasady, a „winowajcą” była pandemia Covid-19. W 2026 roku nominalny gospodarz to zespół z Nowej Anglii, gościem będzie drużyna z Seattle, a mecz odbędzie się na domowym stadionie San Francisco 49ers.

Bad Bunny, Green Day i Charlie Puth zagrają na Super Bowl Half Time Show 2026

Główną gwiazdą tegorocznego Half Time Show będzie Bad Bunny. Ten wyjątkowy artysta latem da koncert w Polsce, ale widzowie Polsatu i Polsatu Sport 1 nie muszą czekać tak długo, by zobaczyć występ sześciokrotnego zdobywcy „muzycznych Oscarów”, czyli nagród Grammy. Na ceremonii otwarcia meczu zagra z kolei rockowy zespół Green Day. Hymn USA wykona natomiast autor muzycznych hitów z gatunku pop – Charlie Puth. Organizatorzy Super Bowl ponoszą koszt występu muzycznych gwiazd, ale one same nie otrzymują wynagrodzenia. Nagrodą jest dla nich prestiż występu na największej scenie świata i możliwość dotarcia do zupełnie nowych fanów. Także największe amerykańskie i globalne marki są świadome tego, jak gigantyczną platformę promocyjną stanowi Super Bowl. Firmy gotowe są płacić miliony dolarów za możliwość wyemitowania podczas transmisji kilkusekundowych reklam, które przypominają zresztą małe filmowe dzieła sztuki. W 2026 roku koszt 30-sekundowej reklamy oscyluje w okolicach aż 10 milionów dolarów. Dla porównania w 1967 roku, podczas pierwszej transmisji Super Bowl, reklamodawcy płacili za reklamę niespełna 40 tysięcy dolarów. Równie imponująca jest dynamika wzrostu cen biletów na to wydarzenie. W latach 70. XX wieku średnio wynosiła 12 dolarów, a poziom 100 USD osiągnęła pod koniec lat osiemdziesiątych. Dwie dekady później było to już 1000 dolarów, a w tym roku ponad 8 tysięcy! To cena za jedyne w swoim rodzaju połączenie mistrzowskiego sportu, niezapomnianych mini koncertów oraz wyjątkowego rozrywkowego show.

