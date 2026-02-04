Przecierali oczy ze zdumienia. Najlepsze Zimowe Igrzyska w historii Polski

Dominacja Kamila Stocha w Soczi



W 2014 roku spore nadzieje wiązaliśmy z udziałem w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich polskich skoczków narciarskich. Liderem kadry był Kamil Stoch i nie zawiódł. W Soczi Polak skakał kapitalnie. Nie miał sobie równych i na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu.



Wszystko zaczęło się 9 lutego na skoczni normalnej. Już drugiego dnia Kamil Stoch skoczył po złoto, otwierając nasz dorobek. Świetną formę potwierdził też kilka dni później. Dokładnie 15 lutego znów był najlepszy. Tym razem nie dał rywalom szans na dużej skoczni, sięgając po swój drugi krążek w Soczi. To wtedy potwierdził, że jest najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii.



Aż trzy medale polskich panczenów



Choć mało kto na nich stawiał, to jednak polscy panczeniści dostarczyli kibicom ogromnej radości w Soczi. Z Zimowych Igrzysk Olimpijskich wrócili z trzema medalami, w tym jednym złotym. Kapitalną dyspozycję w biegu na 1500 metrów zaprezentował Zbigniew Bródka, zostając sensacyjnym mistrzem olimpijskim. Zaledwie o 0,003 sekundy wyprzedził drugiego na mecie Holendra Koena Verweija.



Tydzień później świetnie pojechał w biegu drużynowym, gdzie wspólnie z Konradem Niedźwiedzkim i Janem Szymańskim sięgnęli po brązowy medal. Tego samego dnia wicemistrzami olimpijskimi w biegu drużynowym zostały:

• Katarzyna Bachleda-Curuś

• Natalia Czerwonka

• Katarzyna Woźniak

• Luiza Złotkowska.



Swoje dołożyła Justyna Kowalczyk



Nie zawiodła Justyna Kowalczyk, czyli najbardziej utytułowana polska olimpijka w sportach zimowych. Nasza mistrzyni wywalczyła jedno złoto w Soczi. Dokonała tego w biegu indywidualnym na 10 kilometrów techniką klasyczną. Nie miała sobie równych. Pobiegła znakomicie i wyprzedziła drugą w zestawieniu Szwedkę Charlotte Kallę o blisko 20 sekund. Podium uzupełniła wówczas Norweżka Therese Johaug.

O co Polacy powalczą w ZIO 2026?



Polacy jadą na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan-Cortina z nadziejami na medale. O powtórzenie wyniku z Soczi będzie trudno, jednak wśród nadziei medalowych znajdują się m.in.:

• Aleksandra Król-Walas

• polscy panczeniści

• ekipa short-tracku.



Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz liczy na to niespodziankę ze strony Kacpra Tomasiaka. W rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport zauważył, że jest to "[...] zawodnik bardzo stabilny i też mocny psychicznie [...]". Do tego wskazuje na Kamila Stocha, który jest "[...] doświadczonym zawodnikiem i lubi skocznie w Predazzo [...]". Będą to dla niego ostatnie igrzyska i chce pokazać się z dobrej strony.

