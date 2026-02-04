Zdziesiątkowana drużyna Radomki przystąpiła do starcia z Voluntari po prawdziwym dreszczowcu w poprzedniej rundzie europejskiego pucharu. Wówczas, w efektownym stylu, Radomianki odrobiły straty z pierwszego meczu i zdołały pokonać Mladost Zagrzeb 3:0. O awansie zadecydował "złoty set", w którym polski zespół obronił aż dziesięć piłek meczowych, by ostatecznie triumfować 22:20.

Nastroje przed kolejnym spotkaniem nie były już tak optymistyczne. W czwartek Moya Radomka Radom wydała oficjalny komunikat, potwierdzający wcześniejsze doniesienia medialne o problemach kadrowych. Z powodów finansowych z klubem pożegnały się trzy siatkarki: Julie Lengweiler, Martyna Piotrowska oraz Weronika Szlagowska.

Zespół przegrał 2:3 (25:23, 19:25, 16:25, 25:17, 10:15) i oddalił się od awansu. Na domiar złego środowy rewanż zostanie rozegrany na terenie rywalek.

Relacja live i wynik na żywo meczu CSO Voluntari 2005 - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.