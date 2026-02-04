Puchar CEV: Reale Mutua Fenera Chieri - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo
Reale Mutua Fenera Chieri podejmuje BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w drugim starciu walki o ćwierćfinał Pucharu CEV. Kto uzyska awans? Relacja live i wynik na żywo meczu Reale Mutua Fenera Chieri - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.
W ramach trzeciej rundy play-off Pucharu CEV siatkarki BKS-u mierzą się z Chieri 76’. W pierwszym spotkaniu, u siebie, przegrały z 0:3. Teraz czeka je zatem arcytrudne zadanie. Muszą wygrać z Włoszkami za trzy punkty, a potem jeszcze zwyciężyć ewentualnego złotego seta.
Podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka w poprzedniej rundzie pokonały OTP Bankę Branik i pewnie wywalczyły awans. Z kolei Włoszki po zaciętym dwumeczu wyeliminowały Vandoeuvre Nancy Volley-Ball.
