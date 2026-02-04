Puchar Davisa: Gdzie obejrzeć mecz Egipt - Polska?

Puchar Davisa: Egipt - Polska. Stream online
Reprezentacja Polski zmierzy się z Egiptem w ramach rozgrywek Pucharu Davisa. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Egipt? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Mecz Egipt - Polska odbędzie się na kortach ziemnych Smach Sporting Club w Kairze. Stawką spotkania będzie awans do Grupy Światowej I tych rozgrywek. Będzie to czwarte spotkanie tych zespołów, a bilans dotychczasowych jest korzystny dla Polaków: 2-1.
Podczas losowania Polska zajmowała 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF, więc z numerem dziewiątym znalazła się w gronie 13 rozstawionych zespołów, do których dolosowywano rywali. Natomiast Egipt był na 42. miejscu.
W kadrze Polski znaleźli się: Filip Pieczonka, Maks Kaśnikowski, Karol Filar, Karol Drzewiecki i Jan Zieliński.
Mecz Egipt - Polska w Pucharze Davisa do obejrzenia na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.
7 lutego, sobota:
11:00 mecz singlowy
13:00 mecz singlowy
8 lutego, niedziela:
11:00 debel
11:00 debel

Następnie ewentualnie dwa single