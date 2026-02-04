Puchar Davisa: Egipt - Polska. Stream online

Jakub ŻelepieńTenis

Reprezentacja Polski zmierzy się z Egiptem w ramach rozgrywek Pucharu Davisa. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Egipt? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Tenisista w białej koszulce i czerwonych spodenkach na korcie trzyma rakietę tenisową.
fot. AFP
Puchar Davisa: Gdzie obejrzeć mecz Egipt - Polska?

Mecz Egipt - Polska odbędzie się na kortach ziemnych Smach Sporting Club w Kairze. Stawką spotkania będzie awans do Grupy Światowej I tych rozgrywek. Będzie to czwarte spotkanie tych zespołów, a bilans dotychczasowych jest korzystny dla Polaków: 2-1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek ze słowami wsparcia dla legendy! Co za gest


Podczas losowania Polska zajmowała 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF, więc z numerem dziewiątym znalazła się w gronie 13 rozstawionych zespołów, do których dolosowywano rywali. Natomiast Egipt był na 42. miejscu.


W kadrze Polski znaleźli się: Filip Pieczonka, Maks Kaśnikowski, Karol Filar, Karol Drzewiecki i Jan Zieliński.

Puchar Davisa: Egipt - Polska. Stream online

Mecz Egipt - Polska w Pucharze Davisa do obejrzenia na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go. 

 

7 lutego, sobota:

11:00 mecz singlowy
13:00 mecz singlowy


8 lutego, niedziela:

11:00 debel

Następnie ewentualnie dwie single

Przejdź na Polsatsport.pl
PUCHAR DAVISATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 