Puchar Davisa: Gdzie obejrzeć mecz Egipt - Polska?

Mecz Egipt - Polska odbędzie się na kortach ziemnych Smach Sporting Club w Kairze. Stawką spotkania będzie awans do Grupy Światowej I tych rozgrywek. Będzie to czwarte spotkanie tych zespołów, a bilans dotychczasowych jest korzystny dla Polaków: 2-1.

Podczas losowania Polska zajmowała 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF, więc z numerem dziewiątym znalazła się w gronie 13 rozstawionych zespołów, do których dolosowywano rywali. Natomiast Egipt był na 42. miejscu.



W kadrze Polski znaleźli się: Filip Pieczonka, Maks Kaśnikowski, Karol Filar, Karol Drzewiecki i Jan Zieliński.

Puchar Davisa: Egipt - Polska. Stream online

Mecz Egipt - Polska w Pucharze Davisa do obejrzenia na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.

7 lutego, sobota:

11:00 mecz singlowy

13:00 mecz singlowy



8 lutego, niedziela:

11:00 debel

Następnie ewentualnie dwie single