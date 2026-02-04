Gospodarze czwartkowego starcia mają za sobą dopiero jeden mecz w obecnej edycji Coppa Italia. W 1/8 finału Atalanta pewnie pokonała Genoę CFC 4:0. Teraz jednak poprzeczka powędruje znacznie wyżej, gdyż ich rywalem będzie ekipa 36-krotnych mistrzów Włoch. Przypomnijmy, że barw zespołu z Bergamo broni reprezentant Polski, Nicola Zalewski.

Juventus w poprzedniej rundzie wygrał z Udinese Calcio 2:0. Tym samym, zespół z Turynu wyeliminował drużynę dowodzoną przez Kostę Runjaicia (byłego szkoleniowca Legii Warszawa), w której występują Jakub Piotrowski i Adam Buksa (obaj są obecnie kontuzjowani).

W rozgrywkach ligowych lepiej radzi sobie zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego. "Stara Dama" zgromadziła aż dziewięć punktów więcej od swoich czwartkowych rywali i zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A, podczas gdy Atalanta plasuje się na siódmej lokacie.

W szeregach gości na pewno zabraknie Arkadiusza Milika, który wciąż leczy kontuzję.

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta Bergamo - Juventus w Pucharze Włoch?

Ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Atalantą Bergamo a Juventusem odbędzie się w czwartek, 5 lutego. Transmisja spotkania od 20:55 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.