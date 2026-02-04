Puchar Włoch: Inter - Torino. Relacja live i wynik na żywo

Dla Interu będzie to drugi mecz podczas tej edycji Pucharu Włoch. Ekipa z Mediolanu do tej pory zmierzyła się tylko z Venezią w 1/8 finału. Piotr Zielińska i jego koledzy z szatni bez większych problemów poradzili sobie z oponentami, triumfując aż 5:1. Reprezentant Polski w tamtym spotkaniu rozegrał tylko 45 minut. Na początku drugiej połowy jego miejsce na boisku zajął Henrikh Mkhitaryan.

Torino ma za sobą więcej starć w pucharowej rywalizacji. Klub z Turynu ma za sobą trzy mecze: z Modeną (1:0), Pisą (1:0) oraz najmocniejszym jak dotąd rywalem - Romą (3:2).



W walce o finał Pucharu Włoch pozostały jeszcze: Bologna, Lazio, Atalanta, Juventus, Napoli oraz Como.

