Reprezentantki tego kraju jeszcze na ZIO nie było. Debiut!

Ceccarelli urodził się w Quezon City, historycznej stolicy Filipin w latach 1948-1976, ale został adoptowany przez włoskie małżeństwo. Dorastał w toskańskiej miejscowości Abetone, jednym z najważniejszych ośrodków narciarskich w Apeninach. Tam jego mama od najmłodszych lat uprawiała narciarstwo alpejskie i miłością do tej dyscypliny zaraziła Francisa, który wystartuje w igrzyskach w slalomie i slalomie gigancie.

Proulx mieszkająca i trenująca na co dzień w stanie Utah w USA jest także najmłodszym reprezentantem Filipin na zimowych igrzyskach. Jej mama pochodzi z Filipin, a ojciec jest Amerykaninem. Proulx ma startować w slalomie i w slalomie gigancie.

- Zawsze identyfikowałem się z ojczyzną na Filipinach. Występ na igrzyskach w kraju, w którym zostałem adaptowany jest dla mnie czymś szczególnym i podkreśla więzi między dwoma krajami - powiedział Ceccarelli portalowi asianews.it.

Filipiny na zimowych igrzyskach będą mieć reprezentację po raz siódmy w historii i czwarty z rzędu. Sportowcy z tego kraju zadebiutowali w 1972 r. w Sapporo.

Najwyższe miejsce w tych startach zajął łyżwiarz figurowy Michael Christian Martinez, który w Soczi w 2014 r. uplasował się na 19. miejscu.