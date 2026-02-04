Rywal Developresu już znany! Pary rundy play-off i ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek

Siatkówka

Siatkarki DevelopResu Rzeszów po zwycięstwie nad SSC Palmberg Schwerin 3:0 wygrały grupę E i awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Zmierzą się w nim z drużyną Eczacibasi Stambuł.

Siatkarki DevelopRes Rzeszów otoczone przez trenera podczas przerwy w meczu Ligi Mistrzyń.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Siatkówka. DevelopRes Rzeszów zagra z Eczacibasi Stambuł w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń.

Spotkanie Rzeszowianek z drużyną z Niemiec decydowało o pierwszym miejscu w grupie E. Mistrzynie Polski potrzebowały tylko wygrania dwóch setów, ale nie dały większych szans rywalkom i zwyciężyły 3:0.

 

DevelopRes o awans do turnieju finałowego powalczy z zespołem Magdaleny Stysiak - Eczacibasi Stambuł. Turczynki w środę stoczyły niezwykle zacięty bój z Vero Volley Mediolan prowadzonym przez trenera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego i wygrały 3:2, co zapewniło im pierwszą lokatę w grupie.

 

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 10-12 marca, rewanże zostaną rozegrane tydzień później. Runda play-off odbędzie się 17-19 lutego oraz 24-26 lutego.

 

Pozostałe dwa polskie zespoły w ostatnich meczach grupowych nie postawiły się faworytom. PGE Budowlane uległy ekipie Fenerbahce Medicaną Stambuł 0:3, ale utrzymały trzecią pozycje w grupie B, co dało im przepustkę do gry w ćwierćfinale Pucharu CEV. ŁKS Commercecon przegrał z obrońcą trofeum A. Carraro Prosecco DOC Conegliano 0:3 i zakończył rozgrywki z zaledwie wygranym jednym setem.

 

Pięciu zwycięzców grup bezpośrednio awansowało do 1/4 finału; to: DevelopRes Rzeszów, A. Carraro Prosecco DOC, Fenerbahce Medicana, Eczacibasi Stambuł i VakifBank Stambuł.

 

Pary rundy play-off o awans do ćwierćfinału:

 

Olympiakos Pireus – Vero Volley Mediolan
SSC Palmberg Schwerin – Ankara Zeren Sport Klubu
Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

 

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek:

 

DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Stambuł
A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – SSC Palmberg Schwerin/Ankara Zeren Sport Klubu
Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara/Savino del Bene Scandicci
VakifBank Stambuł – Olympiakos Pireus/Vero Volley Mediolan.

 

RM, Polsat Sport, PAP
LM: DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Stambuł. Kto wygra?
