Rywal Developresu już znany! Pary rundy play-off i ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek

Spotkanie Rzeszowianek z drużyną z Niemiec decydowało o pierwszym miejscu w grupie E. Mistrzynie Polski potrzebowały tylko wygrania dwóch setów, ale nie dały większych szans rywalkom i zwyciężyły 3:0.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Które miejsca zajęły polskie drużyny?

DevelopRes o awans do turnieju finałowego powalczy z zespołem Magdaleny Stysiak - Eczacibasi Stambuł. Turczynki w środę stoczyły niezwykle zacięty bój z Vero Volley Mediolan prowadzonym przez trenera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego i wygrały 3:2, co zapewniło im pierwszą lokatę w grupie.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 10-12 marca, rewanże zostaną rozegrane tydzień później. Runda play-off odbędzie się 17-19 lutego oraz 24-26 lutego.

Pozostałe dwa polskie zespoły w ostatnich meczach grupowych nie postawiły się faworytom. PGE Budowlane uległy ekipie Fenerbahce Medicaną Stambuł 0:3, ale utrzymały trzecią pozycje w grupie B, co dało im przepustkę do gry w ćwierćfinale Pucharu CEV. ŁKS Commercecon przegrał z obrońcą trofeum A. Carraro Prosecco DOC Conegliano 0:3 i zakończył rozgrywki z zaledwie wygranym jednym setem.

Pięciu zwycięzców grup bezpośrednio awansowało do 1/4 finału; to: DevelopRes Rzeszów, A. Carraro Prosecco DOC, Fenerbahce Medicana, Eczacibasi Stambuł i VakifBank Stambuł.

Pary rundy play-off o awans do ćwierćfinału:

Olympiakos Pireus – Vero Volley Mediolan

SSC Palmberg Schwerin – Ankara Zeren Sport Klubu

Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek:

DevelopRes Rzeszów – Eczacibasi Stambuł

A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – SSC Palmberg Schwerin/Ankara Zeren Sport Klubu

Fenerbahce Medicana Stambuł – Igor Gorgonzola Novara/Savino del Bene Scandicci

VakifBank Stambuł – Olympiakos Pireus/Vero Volley Mediolan.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE

RM, Polsat Sport, PAP