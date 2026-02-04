Siatkarski gigant buduje skład na przyszły sezon. Pozyskał byłą gwiazdę TAURON Ligi

27-letnia przyjmująca grała w Polsce w barwach Chemika Police w sezonie 2023/24. Turczynka miała istotny wkład w zdobycie przez klub złotego medalu TAURON Ligi. W całym sezonie zagrała w 26 ligowych spotkaniach Chemika i zdobyła w nich 166 punktów (średnio 6,38 na mecz). W czasie fazy play-off błysnęła w drugim półfinałowym starciu z Grot Budowlanymi Łódź - zdobywając 17 punktów ustanowiła swój osobisty rekord w polskiej ekstraklasie siatkarek oraz znacząco przyczyniła się do zwycięstwa policzanek 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót na siatkarskie parkiety. Postrzelona zawodniczka gotowa do gry

W związku z problemami finansowymi, związanymi z odejściem głównego sponsora klubu, Grupy Azoty, ogromna większość zawodniczek ówczesnego składu mistrzyń Polski po sezonie zmieniła pracodawcę. Saliha Sahin trafiła do Besiktasu Stambuł, z którego zaledwie po sezonie przeszła do Zeren Spor Kulubu. Jak się okazuje, Turczynka również i tam nie zagrzała długo miejsca. Zdaniem portalu Voleybolun Sesi, mierząca 186 cm wzrostu siatkarka w przyszłym sezonie będzie grała w ekipie wicemistrza kraju, Fenerbahce Stambuł.

"Ekipa Żółto-Niebieskich sfinalizowała pierwszy znaczący transfer krajowej zawodniczki na sezon 2026/2027. Nową siatkarką Fenerbahce Medicana będzie Saliha Sahin, grająca w Zeren Spor Kulubu" - czytamy na Voleybolun Sesi.

Fenerbahce, drużyna Agnieszki Korneluk, po 19 kolejkach ma na koncie 50 punktów i plasuje się na 2. miejscu w tabeli Sultanlar Ligi, ustępując jedynie o 3 "oczka" Vakifbankowi. Zespół ze Stambułu znakomicie spisuje się także w rozgrywkach Ligi Mistrzyń - po 5 rozegranych spotkaniach prowadzi z kompletem zwycięstw w tabeli grupy B.