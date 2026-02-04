Siatkarski gigant buduje skład na przyszły sezon. Pozyskał byłą gwiazdę TAURON Ligi
Fenerbahce Medicana Stambuł, siatkarski wicemistrz Turcji, rozpoczął budowę składu na przyszłoroczne rozgrywki. Jak podają media nad Bosforem, gigant porozumiał się z... byłą gwiazdą TAURON Ligi, Salihą Sahin.
27-letnia przyjmująca grała w Polsce w barwach Chemika Police w sezonie 2023/24. Turczynka miała istotny wkład w zdobycie przez klub złotego medalu TAURON Ligi. W całym sezonie zagrała w 26 ligowych spotkaniach Chemika i zdobyła w nich 166 punktów (średnio 6,38 na mecz). W czasie fazy play-off błysnęła w drugim półfinałowym starciu z Grot Budowlanymi Łódź - zdobywając 17 punktów ustanowiła swój osobisty rekord w polskiej ekstraklasie siatkarek oraz znacząco przyczyniła się do zwycięstwa policzanek 3:1.
W związku z problemami finansowymi, związanymi z odejściem głównego sponsora klubu, Grupy Azoty, ogromna większość zawodniczek ówczesnego składu mistrzyń Polski po sezonie zmieniła pracodawcę. Saliha Sahin trafiła do Besiktasu Stambuł, z którego zaledwie po sezonie przeszła do Zeren Spor Kulubu. Jak się okazuje, Turczynka również i tam nie zagrzała długo miejsca. Zdaniem portalu Voleybolun Sesi, mierząca 186 cm wzrostu siatkarka w przyszłym sezonie będzie grała w ekipie wicemistrza kraju, Fenerbahce Stambuł.
"Ekipa Żółto-Niebieskich sfinalizowała pierwszy znaczący transfer krajowej zawodniczki na sezon 2026/2027. Nową siatkarką Fenerbahce Medicana będzie Saliha Sahin, grająca w Zeren Spor Kulubu" - czytamy na Voleybolun Sesi.
Fenerbahce, drużyna Agnieszki Korneluk, po 19 kolejkach ma na koncie 50 punktów i plasuje się na 2. miejscu w tabeli Sultanlar Ligi, ustępując jedynie o 3 "oczka" Vakifbankowi. Zespół ze Stambułu znakomicie spisuje się także w rozgrywkach Ligi Mistrzyń - po 5 rozegranych spotkaniach prowadzi z kompletem zwycięstw w tabeli grupy B.