Wystarczyły trzy sety! Zawiercie znowu na szczycie PlusLigi

Pierwsza odsłona była wyrównana, choć inicjatywa należała do gości, którzy przeważali niemal w każdym elemencie gry. Świetnie dysponowany był Bartłomiej Bołądź, który zdobył sześć punktów w tej partii przy imponującej, 67-procentowej skuteczności. Osiem "oczek" dołożył Aaron Russell, choć z nieco niższą efektywnością niż reprezentant Polski. Słowa uznania należą się również Miguelowi Tavaresowi za celne rozgrywanie. Taka postawa pozwoliła zawiercianom wygrać pierwszego seta 25:22.

Druga partia nie przyniosła już tylu emocji. O ile wcześniej nadzieje gospodarzy podtrzymywali Milan Ebadipour, Patrik Indra i Luciano de Cecco, o tyle po zmianie stron ich gra wyraźnie zgasła. Ciężar walki próbował brać na siebie jeszcze Bartłomiej Lipiński, ale to nie wystarczyło na rozpędzoną Wartę. "Jurajscy Rycerze" atakowali z ponad 50-procentową skutecznością i pewnie zwyciężyli także w tym secie wynikiem 25:19.

Trzeci set również ułożył się po myśli ekipy trenera Winiarskiego, choć jego początek był dla nich wyjątkowo trudny. Goście musieli odrabiać straty, a także stawiać czoła ambitnie grającym częstochowianom, którzy poprawili skuteczność w ataku i rzadziej nadziewali się na blok. Warta przetrwała jednak kryzys i wygrali tę partię 25:21.

To zwycięstwo sprawiło, że wicemistrzowie Polski wrócili na fotel lidera PlusLigi. Wyprzedzili oni na szczycie stawki PGE Projekt Warszawa, o jeden punkt. Z kolei sytuacja częstochowian jest coraz trudniejsza - z dorobkiem 12 "oczek" wciąż zamykają oni ligową stawkę. Do bezpiecznej lokaty tracą już trzy punkty.

MVP spotkania został Aaron Russell.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (22:25, 19:25, 21:25)

Politechnika: Luciano De Cecco, Tomasz Kowalski, Daniel Popiela, Damian Radziwon, Sebastian Adamczyk, Jakub Nowak, Samuel Jeanlys, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Jakub Kiedos, Artur Sługocki, Milad Ebadipour - Bartosz Makoś (libero), Bartłomiej Ostój (libero). Trener: Ljubomir Travica.

Warta: Jakub Nowosielski, Miguel Tavares Rodrigues, Miłosz Zniszczoł, Adrian Markiewicz, Jurii Gladyr, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Kyle Ensing, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Jakub Czerwiński, Patryk Łaba - Jakub Popiwczak (libero), Dawid Ogórek (libero). Trener: Michał Winiarski.