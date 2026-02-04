Wystarczyły trzy sety! Zawiercie znowu na szczycie PlusLigi

Łukasz OstrowskiSiatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) w zaległym meczu 16. kolejki PlusLigi. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego dzięki temu zwycięstwu wrócili na pozycję lidera rozgrywek ligowych. MVP spotkania został wybrany Aaron Russell.

Siatkarze drużyny Warty Zawiercie w białych strojach świętują zwycięstwo, otoczeni przez zawodników drużyny przeciwnej w zielono-żółtych strojach.
fot: PAP
Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (po prawej stronie siatki) oraz Aluron CMC Warty Zawiercie (po lewej stronie siatki)

Pierwsza odsłona była wyrównana, choć inicjatywa należała do gości, którzy przeważali niemal w każdym elemencie gry. Świetnie dysponowany był Bartłomiej Bołądź, który zdobył sześć punktów w tej partii przy imponującej, 67-procentowej skuteczności. Osiem "oczek" dołożył Aaron Russell, choć z nieco niższą efektywnością niż reprezentant Polski. Słowa uznania należą się również Miguelowi Tavaresowi za celne rozgrywanie. Taka postawa pozwoliła zawiercianom wygrać pierwszego seta 25:22.

 

ZOBACZ TAKŻE: 0-6 ŁKS! Wyjazdowe starcie nie poprawiło bilansu

 

Druga partia nie przyniosła już tylu emocji. O ile wcześniej nadzieje gospodarzy podtrzymywali Milan Ebadipour, Patrik Indra i Luciano de Cecco, o tyle po zmianie stron ich gra wyraźnie zgasła. Ciężar walki próbował brać na siebie jeszcze Bartłomiej Lipiński, ale to nie wystarczyło na rozpędzoną Wartę. "Jurajscy Rycerze" atakowali z ponad 50-procentową skutecznością i pewnie zwyciężyli także w tym secie wynikiem 25:19.

 

Trzeci set również ułożył się po myśli ekipy trenera Winiarskiego, choć jego początek był dla nich wyjątkowo trudny. Goście musieli odrabiać straty, a także stawiać czoła ambitnie grającym częstochowianom, którzy poprawili skuteczność w ataku i rzadziej nadziewali się na blok. Warta przetrwała jednak kryzys i wygrali tę partię 25:21.

 

To zwycięstwo sprawiło, że wicemistrzowie Polski wrócili na fotel lidera PlusLigi. Wyprzedzili oni na szczycie stawki PGE Projekt Warszawa, o jeden punkt. Z kolei sytuacja częstochowian jest coraz trudniejsza - z dorobkiem 12 "oczek" wciąż zamykają oni ligową stawkę. Do bezpiecznej lokaty tracą już trzy punkty.

 

MVP spotkania został Aaron Russell.

 

 

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (22:25, 19:25, 21:25)

 

Politechnika: Luciano De Cecco, Tomasz Kowalski, Daniel Popiela, Damian Radziwon, Sebastian Adamczyk, Jakub Nowak, Samuel Jeanlys, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Jakub Kiedos, Artur Sługocki, Milad Ebadipour - Bartosz Makoś (libero), Bartłomiej Ostój (libero). Trener: Ljubomir Travica.

 

Warta: Jakub Nowosielski, Miguel Tavares Rodrigues, Miłosz Zniszczoł, Adrian Markiewicz, Jurii Gladyr, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Kyle Ensing, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Jakub Czerwiński, Patryk Łaba - Jakub Popiwczak (libero), Dawid Ogórek (libero). Trener: Michał Winiarski.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEPLUSLIGASIATKÓWKASTEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Groźna kontuzja Zuzanny Góreckiej! "Kolano uciekło do środka"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 