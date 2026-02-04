Szokujące doniesienia w sprawie Pietuszewskiego! Nie na to liczyli polscy kibice

O transferze Pietuszewskiego było bardzo głośno zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach. 17-latek dołączył do FC Porto z Jagiellonii Białystok na początku stycznia tego roku, ale już zdążył zachwycić kibiców. W swoim debiucie w lidze przeciwko Vitorii Guimaraes Polak zapisał na swoim koncie asystę.

Pietuszewski nie mógł jednak brać udziału w meczach FC Porto w Lidze Europy, ponieważ nie został zgłoszony do kadry portugalskiej ekipy na fazę ligową. Wielu ekspertom wydawało się, że "Smoki" po awansie do kolejnego etapu europejskiego pucharu dopiszą byłego gracza Jagiellonii do składu.

Mimo to według medialnych doniesień Pietuszewski ma nie pojawić się w kadrze również na fazę pucharową Ligi Europy. Taka informacja została opublikowana na platformie "X" na koncie Mercado Azul, które specjalizuje się w informacjach dotyczących portugalskiej drużyny.

Jeszcze nie wiadomo, z kim FC Porto zmierzy się w swoim kolejnym starciu w europejskim pucharze. "Smoki" zajęły bowiem piąte miejsce w fazie ligowej, dzięki czemu zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Muszą zatem czekać na rozstrzygnięcia w 1/16 finału.

AA, Polsat Sport