Tabele Ligi Mistrzyń siatkarek. Które miejsca zajęły polskie drużyny?

W sezonie 2025/2026 do rywalizacji w Lidze Mistrzyń siatkarek przystąpiło dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery ekipy w każdej. Wśród uczestników znalazły się trzy drużyny z Polski - DevelopRes Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlani Łódź.

Kto wywalczył awans do dalszej rywalizacji?

➢ drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału

➢ drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału

➢ pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV

➢ drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

O kolejności w tabeli decydowały: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

Już przed ostatnią serią spotkań dwie drużyny miały zapewniony awans do ćwierćfinału. Były to Fenerbahce Medicana Stambuł oraz obrońca trofeum - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. W ostatniej kolejce dołączyły do nich VakifBank Stambuł, Eczacibasi Dynavit Stambuł oraz DevelopRes Rzeszów.

W rundzie play-off zagrają: Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano, Zeren SK, SSC Palmberg Schwerin oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca - Olympiakos Pireus.

W ćwierćfinałach Pucharu CEV wystąpią: Volero Le Cannet, PGE Budowlani Łódź, Dresdner SC oraz Levallois Paris Saint-Cloud.

Tabele grup Ligi Mistrzyń siatkarek:

tabela grupy A

1. VakifBank Stambuł 6–0, 17 punktów /ćwierćfinał

2. Savino Del Bene Scandicci 4–2, 13 /play-off

3. Voléro Le Cannet 1–5, 3 /Puchar CEV

4. CS Volei Alba Blaj 1–5, 3

tabela grupy B

1. Fenerbahce Medicana 6–0, 17 punktów /ćwierćfinał

2. Igor Gorgonzola Novara 4–2, 13 /play-off

3. PGE Budowlani Łódź 1–5, 4 /Puchar CEV

4. SL Benfica Lizbona 1–5, 2

tabela grupy C

1. Eczacibasi Dynavit Stambuł 5–1, 14 punktów /ćwierćfinał

2. Numia Vero Volley Milano 4–2, 14 /play-off

3. Olympiakos Pireus 3–3, 8 /play-off

4. OK Zeleznicar Lajkovac 0–6, 0

tabela grupy D

1. A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 6–0, 17 punktów /ćwierćfinał

2. Ankara Zeren Sport Klubu 4–2, 13 /play-off

3. Dresdner SC 2–4, 6 /Puchar CEV

4. ŁKS Commercecon Łódź 0–6, 0

tabela grupy E

1. DevelopRes Rzeszów 5–1, 15 punktów /ćwierćfinał

2. SSC Palmberg Schwerin 3–3, 10 /play-off

3. Levallois Paris Saint-Cloud 3–3, 6 /Puchar CEV

4. Marica Płowdiw 1–5, 5.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE