Te nazwiska powinien znać każdy kibic. Lista medalistów może zaskoczyć

Nie ominęliśmy żadnych zimowych igrzysk olimpijskich



Zimowe Igrzyska Olimpijskie zainaugurowano w 1924 roku we francuskim Chamonix. Już w pierwszej imprezie oglądaliśmy zawodników z Polski, choć nie włączyli się oni do walki o medale. Warto jednak zauważyć, że Polska jest jednym z 12. krajów, których przedstawiciele brali udział we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich w historii.



To tylko potwierdza, jak ważną częścią sportowych zmagań międzynarodowych jesteśmy. Pomimo różnych kolei losu i historycznych wydarzeń, biało-czerwoni zawsze stawali w szranki z najlepszymi zawodnikami świata w zimowych dyscyplinach.



Ponad trzy dekady czekania na pierwszy polski medal



Pierwszy duży sukces Polaków przyszedł dopiero po trzech dekadach startów w zimowych igrzyskach i na ponad dekadę od zakończenia II wojny światowej. To Franciszek Gąsienica Groń w 1956 roku wywalczył brązowy medal w kombinacji norweskiej podczas zawodów rozgrywanych w Cortina d’Ampezzo we Włoszech.



Dlaczego można uznać tę historię za dobry prognostyk? Ponieważ w 2026 roku miejscowość ta ponownie będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk i nasi sportowcy mogą spiąć to piękną klamrą, sięgając po kolejne krążki.



Wojciech Fortuna z pierwszym zimowym złotem



Historycznym złotym medalistą z Polski na ZIO został Wojciech Fortuna. Ten skoczek narciarski nie leciał do japońskiego Sapporo jako jeden z faworytów. Choć był w dobrej dyspozycji, to jednak o medale mieli walczyć inni. W pierwszym konkursie rozgrywanym na skoczni K-70 zajął szóste miejsce i liczył się w walce o podium.



To rozbudziło apetyty polskich kibiców, jednak mało kto spodziewał się, że Igrzyska 1972 przejdą do historii. W drugim konkursie indywidualnym na skoczni K-90 Wojciech Fortuna sensacyjnie wygrał, zostając pierwszym polskim zimowym mistrzem olimpijskim.



Prezes Polskiego Związku Adam Małysz liczy na to, że w jego ślady pójdzie Paweł Wąsek, który nieoczekiwanie znalazł się w kadrze na igrzyska 2026. W rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport wskazał na to, że mało kto spodziewał się, iż zawodnik w ogóle poleci na igrzyska.

Kamil Stoch i Justyna Kowalczyk - najbardziej utytułowani Polacy w historii ZIO



Miano króla i królowej śniegu w Polsce przysługuje Kamilowi Stochowi i Justynie Kowalczyk. Ten pierwszy to trzykrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w konkursach indywidualnych:

• podwójne złoto w Soczi (2014)

• złoto w Pjongczangu (2018).



W 2026 roku znów powalczy o dobry wynik, startując w ostatnich Igrzyskach w swojej karierze.



O jeden krążek więcej na koncie ma Justyna Kowalczyk. W jej dorobku znajdują się następujące medale:

• dwa złote (2010 i 2014)

• srebro (2010)

• dwa brązowe (2006, 2010).



Lista wszystkich polskich medalistów ZIO



Polscy medaliści zimowych igrzysk:

złote (7):

Wojciech Fortuna (skoki narciarskie) - Sapporo (1972), konkurs na dużej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg na 30 km techniką klasyczną

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na normalnej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Soczi (2014), bieg na 10 km techniką klasyczną

Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), bieg na 1500 m

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na dużej skoczni

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs na dużej skoczni

srebrne (7):

Elwira Seroczyńska (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na dużej skoczni

Tomasz Sikora (biathlon) - Turyn (2006), 15 km ze startu wspólnego

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na normalnej skoczni

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na dużej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), sprint techniką klasyczną

Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka

(łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie

brązowe (9):

Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) - Cortina d’Ampezzo (1956)

Helena Pilejczyk (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na normalnej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Turyn (2006), 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg łączony 2x7,5 km techniką

klasyczną i dowolną

Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szybkie)

- Vancouver (2010), wyścig drużynowy na dochodzenie

Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie)

- Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie

Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018),

konkurs drużynowy

Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - Pekin (2022), konkurs indywidualny na skoczni normalnej

