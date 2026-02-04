To już dziś! Startują igrzyska. Oto co czeka nas w pierwszy dzień

W środę wieczorem, dwa dni przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się pierwsze olimpijskie zawody - mecze curlingu par mieszanych. Pierwsi Polacy zaprezentują się w piątek, kiedy wystartuje rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym.

Dwie kobiety w strojach curlingowych wykonują rzut kamieniem na lodowisku.
fot. PAP/EPA
Ceremonia otwarcia igrzysk zaplanowana na piątek, ale curling rozpoczyna się wcześniej

Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek na godzinę 20, ale tradycyjnie pierwsze zawody odbywają się przed tą uroczystością ze względu na rozwleczony terminarz niektórych dyscyplin. W środę startuje curling, a w czwartek hokej na lodzie kobiet i snowboard (kwalifikacje big air).

 

Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną pary taneczne w zawodach drużynowych. W tej konkurencji wystartują Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy - jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy - po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji na rywalizację indywidualną.

 

Później tego samego dnia w zmaganiach drużynowych zaprezentują się też pary sportowe (m.in. Julia Szczecinina i Michał Woźniak) oraz solistki (wśród nich Jekaterina Kurakowa). Ta konkurencja zakończy się w niedzielę.

 

Tego też dnia przed pierwszą poważną szansą na sukcesy staną biało-czerwoni - w Livigno odbędzie się slalom gigant równoległy snowboardzistów z udziałem Aleksandry Król-Walas, która w tym sezonie trzykrotnie stanęła na podium zawodów Pucharu Świata i uchodzi za jedną z kandydatek do medalu.

 

W północnych Włoszech rozdanych zostanie do 22 lutego łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie. 

