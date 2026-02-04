To już dziś! Startują igrzyska. Oto co czeka nas w pierwszy dzień

Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek na godzinę 20, ale tradycyjnie pierwsze zawody odbywają się przed tą uroczystością ze względu na rozwleczony terminarz niektórych dyscyplin. W środę startuje curling, a w czwartek hokej na lodzie kobiet i snowboard (kwalifikacje big air).

ZOBACZ TAKŻE: Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kto startuje?

Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną pary taneczne w zawodach drużynowych. W tej konkurencji wystartują Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy - jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy - po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji na rywalizację indywidualną.

Później tego samego dnia w zmaganiach drużynowych zaprezentują się też pary sportowe (m.in. Julia Szczecinina i Michał Woźniak) oraz solistki (wśród nich Jekaterina Kurakowa). Ta konkurencja zakończy się w niedzielę.

Tego też dnia przed pierwszą poważną szansą na sukcesy staną biało-czerwoni - w Livigno odbędzie się slalom gigant równoległy snowboardzistów z udziałem Aleksandry Król-Walas, która w tym sezonie trzykrotnie stanęła na podium zawodów Pucharu Świata i uchodzi za jedną z kandydatek do medalu.

W północnych Włoszech rozdanych zostanie do 22 lutego łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.