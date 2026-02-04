Ulubienica kibiców ukarana. Tak ją potraktowano

Eva Lys tegorocznej edycji Australian Open nie zaliczy do udanych. Niemka, po zaciętym spotkaniu z Rumunką Soraną Cirsteą, odpadła w pierwszej rundzie przegrywając 6:3, 4:6, 3:6. Lys była blisko triumfu, bowiem w drugiej partii prowadziła już 3:1 z przewagą przełamania. Przeciwniczka odrobiła jednak stratę i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Na drugi dzień Lys, w parze z Suzan Lamens, wyszła na starcie pierwszej fazy debla. Niemiecko-holenderski duet skreczował przy prowadzeniu 5:0 czesko-słoweńskiej pary Marie Bouzkova/Andreja Klepac.

Organizatorzy Australian Open przyjrzeli się sprawie i nałożyli na Lys karę 10 tysięcy dolarów. Wszystko to ze względu na przepis, który nie pozwala zawodnikom na wyjście na kort, by zgarnąć tylko wpisowe.

Lys kary nie odczuje. W samym singlu zarobiła bowiem 100 tysięcy dolarów. Czeka ją jednak przerwa od rywalizacji. Doznała kontuzji kolana.

