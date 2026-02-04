Wirus na igrzyskach we Włoszech! Mówi o trudnej sytuacji

Fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny „Yle” jako pierwszy poinformował, że cztery zawodniczki w nocy miały problemy żołądkowe, prawdopodobnie z powodu norowirusa. Zawodniczki spędziły dzień w izolacji w swoich pokojach.

- Analizujemy naszą trudną sytuację - powiedziała agencji AP rzeczniczka fińskiej drużyny Henna Malmberg.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Na czwartek zaplanowano cztery mecze hokeistek. O godzinie 21.10 Finki mają zmierzyć się z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami. Malmberg poinformowała, że spotkanie odbędzie się zgodnie z planem, a działacze reprezentacji Finlandii przekazują Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) aktualne informacje na temat sytuacji drużyny.

W piątek Finki będą miały dzień wolny, a w sobotę zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. W grupie A zmierzą się także z Czeszkami i Szwajcarkami.

Fińskie hokeistki zdobyły cztery brązowe medale olimpijskie, ostatnio w 2022 roku w Pekinie. Na olimpijskim podium stanęły też w Nagano (1998), Vancouver (2010) i Pjongczangu (2018). Ponadto zajęły trzecie miejsce w ostatnich dwóch mistrzostwach świata (2024, 2025).

BS, PAP