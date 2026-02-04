WTA w Abu Zabi: Jelena Ostapenko - Sara Bejlek. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Jelena Ostapenko - Sara Bejlek to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Abu Zabi. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Sara Bejlek na Polsatsport.pl.

Jelena Ostapenko z powodzeniem rozpoczęła turniej rangi WTA 500 w Abu Zabi. Łotyszka w trzech setach odprawiła Rosjankę Oksanę Sielechmietewą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zaskoczyła! Pierwszy raz od czterech lat

 

W drugiej rundzie przeciwniczką Ostapenko jest Sara Bejlek. Czeszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich musiała przechodzić najpierw przez kwalifikacje. W nich odprawiła Rosjankę Jekatierinę Owczarenko i Francuzkę Chloe Paquet. W imprezie głównej wyeliminowała Amerykankę Ashlyn Krueger.

 

Dla Ostapenko i Bejlek to pierwsza bezpośrednia potyczka. Stawką jest ćwierćfinał zmagań w Abu Zabi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Sara Bejlek na Polsatsport.pl.

