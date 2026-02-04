Obie tenisistki w dobrym stylu przebrnęły przez pierwszą rundę turnieju w Rumunii. Brytyjka wyeliminowała Belgijkę Greet Minnen, którą pokonała 6:0, 6:4, natomiast Słowenka pewnie odprawiła reprezentantkę gospodarzy, Elenę Ruxandrę Berteę (6:3, 6:4).

Raducanu czeka na awans do półfinału imprezy rangi WTA od lipca 2025 roku. Ostatni raz na tym etapie rywalizacji znalazła się w Waszyngtonie, gdzie jednak musiała uznać wyższość Anny Kalinskiej.

Przypomnijmy, że w Cluj-Napoca Juvan tworzy deblowy duet z Mają Chwalińską. Na otwarcie Polka i Słowenka pokonały węgiersko-belgijską parę Anna Bondar/Greet Minnen po zaciętym, trzysetowym boju (3:6, 6:3, 10:8). W kolejnej rundzie poprzeczka powędruje jednak znacznie wyżej, gdyż ich rywalkami będą, rozstawione z numerem trzy, Kamilla Rachimowa i Sara Sorribes Tormo.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Emma Raducanu - Kaja Juvan na Polsatsport.pl. Początek około godziny 18:45.

ŁO, Polsat Sport