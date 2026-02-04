Maja Chwalińska i Kaja Juvan rywalizują w turnieju rangi WTA 250 w Klużu-Napoce. Polsko-słoweńska para jest już w ćwierćfinale rumuńskich zmagań.

Chwalińska i Juvan mają za sobą jeden mecz w ramach Transylvania Open. W pierwszej rundzie odwróciły losy spotkania z Węgierką Anną Bondar i Belgijką Greet Minnen, triumfując po super tie-breaku.

W ćwierćfinale imprezy przeciwniczkami Chwalińskiej i Juvan są rozstawione z "3" Kamilla Rachimowa i Sara Sorribes Tormo. Tenisistki z Uzbekistanu i Hiszpanii wyeliminowały wcześniej I-Hsuan Cho i Yi Tsen Cho z Tajwanu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska/Kaja Juvan - Kamilla Rachimowa/Sara Sorribes Tormo na Polsatsport.pl.