Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków



Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).

Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Program ZIO:

5 lutego, czwartek

curling

10.05 faza grupowa MIX

14.35 faza grupowa MIX

19.05 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy

14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja

16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy

21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada

snowboard

19.30 Big Air M, kwalifikacje

BS, PAP