Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, czyli jak wygląda program ZIO? Sprawdź daty i godziny, jeśli chodzi o Zimowe Igrzyska 2026.
Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków
Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).
Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Program ZIO:
5 lutego, czwartek
curling
10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
19.05 faza grupowa MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy
14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja
16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada
snowboard
19.30 Big Air M, kwalifikacje