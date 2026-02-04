Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, czyli jak wygląda program ZIO? Sprawdź daty i godziny, jeśli chodzi o Zimowe Igrzyska 2026.

Portret uśmiechniętej młodej kobiety z długimi blond włosami, siedzącej w obiekcie sportowym z lodowiskiem w tle.
fot. PAP
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków


Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).

 

Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Terminarz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Program ZIO:

5 lutego, czwartek

 

curling

 

10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
19.05 faza grupowa MIX

 

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy
14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja
16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada

 

snowboard

19.30 Big Air M, kwalifikacje

BS, PAP
