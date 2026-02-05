Aktor, spiker, sportowiec, kibic

- Gram w spektaklu "Niespodzianka" w Teatrze Kamienica. Jest tam rozmowa małżeństwa, które chce się rozwieść. Bohater tłumaczy swojej żonie, że miłość to trwa kilka, kilkanaście miesięcy, a potem to już jest taka wymiana uprzejmości. Proza życia. Dokładnie tak jest z moją miłością do piłki nożnej. Kiedyś sobie nie wyobrażałem weekendu bez pójścia na mecz ligowy, obejrzenia jakiegoś meczu w telewizji. W tej chwili nie pamiętam, znaczy pamiętam, to było ze trzy albo cztery lata temu, kiedy byłem na meczu ligowym i nie była to nasza Ekstraklasa – opowiada Kalus.

Wcześniej jednak kochał piłkę na zabój, zwłaszcza tę na Górnym Śląsku, skąd pochodzi. Był niezwykle charyzmatycznym spikerem na stadionie Ruchu w Chorzowie w czasach całkiem niezłej prosperity „Niebieskich”. Choć bywało różnie, jak i z piłką bywało u nas różnie. Na przełomie wieków korupcja szalała aż miło, zdarzały się sytuację, w których nasz gość dał upust swojej frustracji przed mikrofonem.

W rozmowie w Polsat Sport Talk Extra nasz gość nawiązuje również do aktualnych wątków futbolowych będąc pod wrażeniem umiejętności Oskara Pietuszewskiego, który właśnie zamienił Jagiellonię Białystok na Porto. - U nas dobrze zapowiadający się piłkarz to jest facet, który ma 27 lat. Dlatego nie rozumiem na przykład decyzji trenera Jana Urbana o niepowoływaniu Oskara Pietruszewskiego do reprezentacji. Ma 17 lat, wchodzi przebojem w FC Porto. Moim zdaniem powinien grać w reprezentacji. Przynajmniej powinien spróbować. Jeżeli facet gra w czołowej drużynie portugalskiej, to nie poradzi sobie z Albanią w barażach do mundialu – pyta aktor.