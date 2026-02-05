Aktor, spiker, sportowiec, kibic
Bogdan Kalus, znany z wielu ról charakterystycznych, jeden z ważniejszych aktorów znakomitego serialu "Ranczo", to ujawniony już przed laty wielki fan sportu we wszystkich postaciach. Od piłki nożnej aż do hokeja. Przez ponad pięć lat był spikerem na legendarnym stadionie Ruchu Chorzów przy ul. Cichej. W programie Polsat Sport Talk Extra opowiedział Przemysławowi Iwańczykowi o swoich pasjach.
- Gram w spektaklu "Niespodzianka" w Teatrze Kamienica. Jest tam rozmowa małżeństwa, które chce się rozwieść. Bohater tłumaczy swojej żonie, że miłość to trwa kilka, kilkanaście miesięcy, a potem to już jest taka wymiana uprzejmości. Proza życia. Dokładnie tak jest z moją miłością do piłki nożnej. Kiedyś sobie nie wyobrażałem weekendu bez pójścia na mecz ligowy, obejrzenia jakiegoś meczu w telewizji. W tej chwili nie pamiętam, znaczy pamiętam, to było ze trzy albo cztery lata temu, kiedy byłem na meczu ligowym i nie była to nasza Ekstraklasa – opowiada Kalus.
Wcześniej jednak kochał piłkę na zabój, zwłaszcza tę na Górnym Śląsku, skąd pochodzi. Był niezwykle charyzmatycznym spikerem na stadionie Ruchu w Chorzowie w czasach całkiem niezłej prosperity „Niebieskich”. Choć bywało różnie, jak i z piłką bywało u nas różnie. Na przełomie wieków korupcja szalała aż miło, zdarzały się sytuację, w których nasz gość dał upust swojej frustracji przed mikrofonem.
W rozmowie w Polsat Sport Talk Extra nasz gość nawiązuje również do aktualnych wątków futbolowych będąc pod wrażeniem umiejętności Oskara Pietuszewskiego, który właśnie zamienił Jagiellonię Białystok na Porto. - U nas dobrze zapowiadający się piłkarz to jest facet, który ma 27 lat. Dlatego nie rozumiem na przykład decyzji trenera Jana Urbana o niepowoływaniu Oskara Pietruszewskiego do reprezentacji. Ma 17 lat, wchodzi przebojem w FC Porto. Moim zdaniem powinien grać w reprezentacji. Przynajmniej powinien spróbować. Jeżeli facet gra w czołowej drużynie portugalskiej, to nie poradzi sobie z Albanią w barażach do mundialu – pyta aktor.
