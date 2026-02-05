Bartosz czy Bartłomiej? Najsłynniejsze Bartki polskiej siatkówki
Bartosz i Bartłomiej to dwa imiona, które należą do najpopularniejszych w polskiej siatkówce. Nosi je wielu znakomitych zawodników, a łączy wspólne zdrobnienie - Bartek. Najsłynniejsze Bartki polskiej siatkówki w galerii zdjęć.
Bartosz i Bartłomiej to dwa różne imiona, które - mimo podobieństwa - nie są tym samym. Każde z nich ma własne pochodzenie oraz funkcjonuje niezależnie w oficjalnych dokumentach i codziennym użyciu. Często jednak bywają mylone, ponieważ łączy je wspólne zdrobnienie - Bartek.
To właśnie ono sprawia, że w rozmowach potocznych granica między tymi imionami często się zaciera. Oba imiona od wielu lat cieszą się dużą popularnością w Polsce. Co ciekawe, są niezwykle popularne w... polskiej siatkówce.
W XXI wieku na polskich parkietach podziwialiśmy wielu Bartków. Bartosze i Bartłomieje, którzy grali w klubach PlusLigi w załączonej galerii zdjęć:
