Bartosz czy Bartłomiej? Najsłynniejsze Bartki polskiej siatkówki

Robert MurawskiSiatkówka

Bartosz i Bartłomiej to dwa imiona, które należą do najpopularniejszych w polskiej siatkówce. Nosi je wielu znakomitych zawodników, a łączy wspólne zdrobnienie - Bartek. Najsłynniejsze Bartki polskiej siatkówki w galerii zdjęć.

Bartosz i Bartłomiej to dwa różne imiona, które - mimo podobieństwa - nie są tym samym. Każde z nich ma własne pochodzenie oraz funkcjonuje niezależnie w oficjalnych dokumentach i codziennym użyciu. Często jednak bywają mylone, ponieważ łączy je wspólne zdrobnienie - Bartek.

 

To właśnie ono sprawia, że w rozmowach potocznych granica między tymi imionami często się zaciera. Oba imiona od wielu lat cieszą się dużą popularnością w Polsce. Co ciekawe, są niezwykle popularne w... polskiej siatkówce.

 

W XXI wieku na polskich parkietach podziwialiśmy wielu Bartków. Bartosze i Bartłomieje, którzy grali w klubach PlusLigi w załączonej galerii zdjęć:

 

BARTOSZ BEDNORZBARTOSZ KUREKBARTOSZ KWOLEKIMIĘ MĘSKIEPLUSLIGAPOLSKIE IMIONASIATKÓWKA
