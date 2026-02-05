Czwartek na igrzyskach - 05.02. Co nas czeka?

Zimowe

W czwartek, na dzień przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się olimpijskie konkurencje w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie. Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek.

Zbliżenie na kijki hokejowe i nogi zawodników na lodowisku.
fot. PAP
W czwartek rozpoczynają się rozgrywki hokeja

Pierwsze mecze w curlingu par mieszanych odbyły się już w środowy wieczór i to one zainaugurowały olimpijskie zmagania. W czwartkowym programie jest kolejnych sześć spotkań.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wirus na igrzyskach we Włoszech! Mówi o trudnej sytuacji

 

Ponadto rozegrane zostaną pierwsze mecze turnieju hokeja na lodzie kobiet oraz kwalifikacje w snowboardowej konkurencji big air mężczyzn.

 

Oficjalne otwarcie igrzysk nastąpi w piątkowy wieczór. Ceremonia rozpocznie się o godz. 20:00.

 

Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zaprezentują się pierwsi polscy sportowcy - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. Później tego samego dnia wystąpią w tej konkurencji para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa, a w sobotę solista Władimir Samojłow. Medale w rywalizacji drużynowej zostaną rozdane w niedzielę.

 

Większość polskich sportowców jest już na miejscu. Pierwsze treningi mają za sobą nie tylko łyżwiarze figurowi, ale także panczeniści.

 

Duża część biało-czerwonych będzie zakwaterowana poza Mediolanem - w Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselvie. W pierwszej z tych miejscowości od wtorku przebywa Maryna Gąsienica-Daniel, która ma duże szanse na zajęcie czołowego miejsca w slalomie gigancie.

 

Jako ostatnia z polskiej kadry alpejczyków na miejsce dotrze Aniela Sawicka. Zawodniczka we Włoszech zamelduje się wraz z trenerem Zbigniewem Dendysem dopiero 15 lutego. Trzy dni później wystąpi w slalomie.

 

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę
Zobacz także

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 