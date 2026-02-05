Czwartek na igrzyskach - 05.02. Co nas czeka?
W czwartek, na dzień przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się olimpijskie konkurencje w curlingu, hokeju na lodzie kobiet oraz snowboardzie. Pierwsi polscy sportowcy wystąpią w piątek.
Pierwsze mecze w curlingu par mieszanych odbyły się już w środowy wieczór i to one zainaugurowały olimpijskie zmagania. W czwartkowym programie jest kolejnych sześć spotkań.
Ponadto rozegrane zostaną pierwsze mecze turnieju hokeja na lodzie kobiet oraz kwalifikacje w snowboardowej konkurencji big air mężczyzn.
Oficjalne otwarcie igrzysk nastąpi w piątkowy wieczór. Ceremonia rozpocznie się o godz. 20:00.
Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zaprezentują się pierwsi polscy sportowcy - para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza w zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym. Później tego samego dnia wystąpią w tej konkurencji para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa, a w sobotę solista Władimir Samojłow. Medale w rywalizacji drużynowej zostaną rozdane w niedzielę.
Większość polskich sportowców jest już na miejscu. Pierwsze treningi mają za sobą nie tylko łyżwiarze figurowi, ale także panczeniści.
Duża część biało-czerwonych będzie zakwaterowana poza Mediolanem - w Cortinie d'Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo i Anterselvie. W pierwszej z tych miejscowości od wtorku przebywa Maryna Gąsienica-Daniel, która ma duże szanse na zajęcie czołowego miejsca w slalomie gigancie.
Jako ostatnia z polskiej kadry alpejczyków na miejsce dotrze Aniela Sawicka. Zawodniczka we Włoszech zamelduje się wraz z trenerem Zbigniewem Dendysem dopiero 15 lutego. Trzy dni później wystąpi w slalomie.
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.