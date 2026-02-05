Czystki Papszuna w Legii. Odejdzie ważna postać
Marek Śledź, dyrektor akademii Legii Warszawa, odejdzie z klubu wraz z końcem lutego, o czym poinformował "Przegląd Sportowy Onet". Śledź nie zamierza bowiem współpracować z Markiem Papszunem.
Śledź i Papszun znają się z czasów pracy w Rakowie Częstochowa. Już wtedy ich relacje, delikatnie mówiąc, nie były najlepsze. Po dołączeniu Papszuna do Legii, stało się jasne, że z klubem pożegna się Śledź, który mówił o tym publicznie.
Nie spodziewano się jednak, że nastąpi to tak szybko. Dyrektor akademii ma odejść już z końcem lutego i przekazał tę informacje swoim współpracownikom, o czym donosi "Przegląd Sportowy Onet".
Spekuluje się również o przyszłości Śledzia. Ma być kandydatem na stanowisko prezesa pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jest to klub filialny Legii. "Deal" ten zresztą dobił sam Śledź.
