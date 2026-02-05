Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Piłka ręczna

W piątkowym programie Handball Arena gośćmi Szymona Rojka będą byli reprezentanci Polski, wicemistrzowie świata 2007: Artur Siódmiak, Grzegorz Tkaczyk i Damian Wleklak. Program o 23.00 w Polsacie Sport 3 i Polsat Box Go oraz o 21.00 na Polsatsport.pl i naszym kanale YouTube. 

Grafika z napisem "HANDBALL ARENA" na niebieskim tle, przedstawiająca sylwetki dwóch piłkarzy ręcznych
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Podsumujemy zakończone w niedzielę mistrzostwa Europy, w finale których Dania pokonała Niemcy. Przyjrzymy się drużynom, które w ostatnich latach zrobiły postęp w światowej piłce ręcznej tj. Portugalia, Wyspy Owcze czy Gruzja.

 

Odniesiemy się również do losowania kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Jeżeli w II rundzie Polacy pokonają Łotwę, to w III zagrają z Austrią.

 

Dodatkowo zapowiemy kolejkę wracającej po reprezentacyjnej przerwie Orlen Superligi oraz sprawdzimy, co się dzieje w Orlen Superlidze Kobiet. Zapowiemy też kolejny odcinek "Szef Superligi".


Program o 23.00 w Polsacie Sport 3 i Polsat Box Go oraz o 21.00 na Polsatsport.pl i naszym kanale YouTube. 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 