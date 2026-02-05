Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Podsumujemy zakończone w niedzielę mistrzostwa Europy, w finale których Dania pokonała Niemcy. Przyjrzymy się drużynom, które w ostatnich latach zrobiły postęp w światowej piłce ręcznej tj. Portugalia, Wyspy Owcze czy Gruzja.

Odniesiemy się również do losowania kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Jeżeli w II rundzie Polacy pokonają Łotwę, to w III zagrają z Austrią.

Dodatkowo zapowiemy kolejkę wracającej po reprezentacyjnej przerwie Orlen Superligi oraz sprawdzimy, co się dzieje w Orlen Superlidze Kobiet. Zapowiemy też kolejny odcinek "Szef Superligi".



Program o 23.00 w Polsacie Sport 3 i Polsat Box Go oraz o 21.00 na Polsatsport.pl i naszym kanale YouTube.

Polsat Sport